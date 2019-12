Hulladékudvarrá vált a Klebelsberg-telepi Szigony utca

Olvasónk panaszolta el: örül, hogy korszerűsödött a Klebelsberg-telepi óvoda, ám nem érti miért az utcasarkon tárolják több mint egy hete az óvoda szemetét. Kiderült, az óvoda munkatársai az udvar zöldhulladékát gyűjtötték össze az utcán, elszállításáról viszont elfelejtettek intézkedeni.

Két hónapja, október elején adták át a teljesen megújult Klebelsberg-telepi Óvodát, az épület ugyan korszerűsödött, de a hátsó udvarra is ráfért a ráncfelvarrás. Lapunkban beszámoltunk arról, hogy a BP önkénteseinek jóvoltából az óvoda udvara is megszépült. Több mint hetvenen festettek, csiszoltak, virágot ültettek az intézmény udvarán. Ezt a rendet szerették volna tartani az ovi dolgozói, így az ünnepek előtt gondosan összegyűjtötték a lehullott faleveleket, gallyakat. Azonban azt a hibát elkövették, hogy a hulladékos zsákokat nem az udvaron belül helyezték el, hanem közterületen, az óvoda előtt a Szigony utcában.

Ezt egy ott lakó olvasónk nehezményezte is. Kormányos Károly megírta, örül, hogy gyönyőrű lett az óvoda, ám annak már kevésbé, hogy a hulladékot a Szigony utca sarkán tárolják. Károly a múlt héten beszélt az óvoda vezetőjével, aki azt mondta, az ünnepek előtt már nem tud intézkedni. Ezt követően olvasónk hívta az önkormányzat zöldszámát, bejelentést tett arról, hogy már több mint egy hete ott tárolja az intézmény a zöldhulladékot.

Lapunkat december 20-án kereste meg a történettel, majd hétfőn reggel megerősítette, még mindig ott áll a több zsáknyi szemét. Megkerestük az önkormányzatot, valamint a Szegedi Óvodák Igazgatóságát. Bartáné Tóth Mária Magdolna elmondta, valóban udvarrendezés volt az oviban, a kollégák a közterületen tárolták a hulladékot, ugyanis nem fért el a szűk hátsó kapunál. – Nem volt eddig ez gyakorlat, általában mindig bent gyűjti össze az udvaros a hulladékot. Van szerződésünk a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft-vel, nekünk kell szólni, hogy jöjjenek érte. Ez most elmaradt, elnézést kérünk a lakosoktól – mondta. Hozzátette, az óvoda munkatársai jószándékkal intézkedtek, kihasználták a jó időt, azt szerették volna, hogy a megújult óvoda épülete mellett az udvar is szép legyen karácsonyra. Ezért is nem az udvarba tették a zsákokat, ahogy eddig. Bartáné úgy fogalmazott, ez hiba volt, legközelebb jobban figyelnek erre. Hétfőn 9 órakor az óvodaigazgató azt ígérte, olvasónk és lapunk kérésére kora délután elszállítják a zöldhulladékot. Végül ez a beszélgetést követő egy órán belül megtörtént, Károly örömmel újságolta: teljesült kérése, még karácsony előtt elvitték a zsákokat.

A Klebelsberg-telepiek egyébként nagyon büszkék megújult óvodájukra, amelyben korszerű hőszigetelő nyílászárókra cserélték a régieket, megújultak a belső burkolatok és felújították az elektromos hálózatot. Korszerűsítették a fűtési rendszert, a víz- és szennyvízhálózatot, valamint kiépítették a csapadékvíz-elvezetést. Sőt a már sokat emlegetett udvar is megújult, sokak kedvence a sokszínűre festett kerítés.