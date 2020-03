Húsvétra készítenek fel Simon András grafikái

Simon András grafikusművésznek nyílt tárlata csütörtökön a Dómban.

Megváltó jelenlét címmel nyílt tárlata csütörtökön a Dóm Látogatóközpontban Simon András grafikusművésznek, aki harminc, egyvonalas grafika sajátos világán keresztül mutatja be az Eucharisztia és a Húsvét misztériumát. Lapunknak elmondta, ez egy válogatás a 25-30 éve készülő műveiből a húsvéti időszakra, a képek Jézus életének utolsó szakaszát mutatja be. A tárlatot és az alkotó tevékenységét Serfőző Levente oktatási helynök méltatta. Megjegyezte, a kiállítás a bátorságot, a megváltást és a megbékélést hirdeti, illetve mindazt, amit a nagyböjtben ünneplünk, amire ezekben a hetekben készülünk. Hozzátette, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésben is segít, mely történelmi és rendhagyó ünnep lesz hazánkban.