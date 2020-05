Húszan vannak karanténban Csongrádon

Nincs Csongrádon koronavírusos beteg, viszont húsz ember karanténban van – mondta sajtótájékoztatón a település pol­­gármestere.

A munkába visszatérést segítő online képzéseket indítanak a Röszkei Te­­leházban. A képzésen részt vevőknek 20 ezer forint motivációs díjat fizetnek. A legaktívabbak a képzés utáni hat hónapig még kaphatnak 50 és 100 ezer forint közötti pénzt online munkavégzésért. Azt írták közösségi oldalukon, hogy a gyedről, gyes­­ről visszatérő kismamákat, közmunkásokat és álláskeresőket is várnak.

Nincs Csongrádon koronavírusos beteg, viszont húsz ember karanténban van – mondta sajtótájékoztatón a település pol­­gármestere. Bedő Tamás sze­­rint ők külföldről érkeztek haza, ezért kerültek kötelező karanténba. A polgármester azt is elmondta, hogy a könyvtár és a művelődési ház továbbra is zárva van, de abban bízik, hogy ezt a szigorítást is megszüntethetik a jövő héten.

A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy Csongrádon eddig több mint 20 millió forintot költöttek a járvány elleni védekezésre. A település közterületeit már nem fertőtlenítik, de a szociális intézményekre továbbra is odafigyelnek.

Szegeden folytatják a szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztását. A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a szemeteseket ingyen adja.

Csongrád megyében már lassan egy hete nem regisztráltak új koronavírussal fertőzöttet. Továbbra is 114 beteget ápolnak az egészségügyi intézményekben.