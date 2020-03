Huszonkét kilométert tettünk meg a hullámtérben, feltérképeztük a szemetet

A PET Kupa szakemberei helyi önkéntesekkel térképezik fel a szemetet a Tisza mentén. Pénteken és szombaton Szeged és Algyő között indult el a keresés, 22 kilométert tettünk meg a Hulladékmentes.hu zászlóvivőivel a hullámtérben.

A PET Kupa hét éve indult el, ez idő alatt 70 tonna hulladéktól szabadították meg a Tiszát. A mostani térképezés a teljes folyóra vonatkozik, beleértve a határon túli szakaszokat is. Február 28-án a Tisza bal partján indult el a kutatás a hullámtérben az algyői vasúti hídig. Szombatra tervezték a folyó jobb partját.

Alkalmazással jelöltük a szemetet

– A nehezén tegnap túlestünk – mondta Rikter István, a Hulladékmentes.hu egyik zászlóvivője szombaton reggel 8 órakor a Bertalan híd lábánál: eső, hideg, sár, nehezen járható hullámtér lassította a haladást. Kump Edinával Vácról érkeztek, évek óta részt vesznek a PET Kupa felső-tiszai akcióiban. A szombati napon mi is bekapcsolódtunk a túrába, végiggyalogoltuk a zászlóvivőkkel, önkéntesekkel, a tervezett ingyenes hulladéktérképre vittük fel az adatokat. Okostelefonos alkalmazással zajlott a gyűjtés. A szemét lefotózása mellett jelölni kellett annak helyét és jellegét is, hogy később megtalálják és elszállíthassák.

Műanyag flakonok a hullámtérben

Rögtön a kiindulópontnál kezdhettük is a munkát, a Bertalan híd alatt felgyűlt a hajléktalanok által összehordott szemét. Jó pár kilométeren úgy éreztük, tényleg könnyű dolgunk lesz, mert az úszóházak környékén, az üdülőtelepeknél tisztán tartják a hullámteret. A Sárga külső határán találtunk mindössze kerti zöld hulladék alá temetett sittet, amit biztosan nem az árhullámok vittek oda. Ahogy azonban elhagyatottabb árterülethez értünk, egyre több műanyag flakon bukkant fel a fák, bokrok között – ezeket később már nehezebb lett volna felfedezni az aljnövényzetben. A hulladék nagy részét a palackok tették ki, elszórva sok helyen hevertek, az M43-as híd környékén, mindkét parton szőnyegszerűen is, pár száz méteren. Találtunk kidobott fotelt, tévét, telefont és hatalmas, vasbélésű betoncsöveket is az egyik szivattyútelep közelében.

Drót és bulihordó

Ember nem járta helyekre, eldugott horgásztanyákra keveredtünk be a hullámtérben az utolsó üdülőtelepet is elhagyva. A kubikgödrök egy részében, ahonnan a töltés anyagát termelték ki, most is állt a víz, kócsagok szálltak fel, őzek szaladtak szét, amikor megjelentünk – az egyiknél nagyobb mennyiségű szemetet is jelölni kellett. A hulladékot ide többnyire az ár hordja, nem az ember. Tábortüzek maradványainál, egy-két horgászóhelyen találtunk magyar feliratú sörösdobozokat, Algyő határában bulihordót, az arra sétáló asszony a Romániából átjáró horgászokra panaszkodott. Egy irtásnál rengeteg drót hevert hamuban, réznek hitt drótról égethették le a műanyagot.

Az algyői szakaszt megint csak szépen rendben tartják, nem nagyon volt dolgunk. A közúti hídhoz naplementére értünk – a 18 kilométerből az ártéri kerülők miatt lett legalább 22. Pénteken 27 kilométert tettek meg, a bal parton is a műanyag flakon volt a legjellemzőbb szennyezés.

A zászlóvivőktől megtudtuk: ezekből aprózódással mikroműanyag keletkezik, amit tápláléknak néznek az állatok. A flakonokból ftalátok oldódnak ki – ezt is találtak már a Tisza vizében.