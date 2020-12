Huszonöt adag bárányragut főzött Détár Zoltán a közmunkásoknak

Huszonöt közmunkást ajándékozott meg tegnap ünnepi tejszínes, tárkonyos bárányragu levessel Détár Zoltán, a Vitézi Rend hadnagya. Arra buzdít másokat is, ha tehetik, az év más szakában is lepjék meg egy tál étellel, süteménnyel, vagy akár egy csésze kávéval, teával a nehéz munkát kis fizetésért végző embereket.

– A közmunkások keményen dolgoztak idén is a közterületeken. Remélem, mindegyikükhöz el tudom juttatni a bárányragut – mondta lapunknak Détár Zoltán.

Füvet nyírnak, szemetet szednek

– A közmunkások tevékenysége is hozzájárul ahhoz, hogy tisztább, rendezettebb városban éljünk. Füvet nyírnak, szemetet szednek, gereblyéznek. Nélkülük hamar vége lenne még a városias kinézetnek is – jegyezte meg.

Détár Zoltán 25 adag ünnepi tejszínes, tárkonyos bárányragu levest készített a közmunkásoknak, amit, mivel karácsonyra való tekintettel hamarabb hazaengedték őket, személyesen juttatott el hozzájuk.

Mindig lehet számítani rájuk

A Vitézi Rend hadnagya a két ünnep között ismét szervez főzést, akkor a tűzoltókat és a mentősöket, valamint a Vásárhelyi Boxing Gym Egyesület tagjait vendégeli meg ebéddel.

– A tűzoltókra és a mentősökre az év minden órájában számíthatunk, nekik karácsonykor és a két ünnep között is sok a munkájuk. A bokszegyesület most nem kap támogatást a várostól. Nekik egyébként olimpikonjuk is van, méghozzá a városban az egyetlen, illetve több korosztályos válogatottat is neveltek. A megvendégeléssel szeretném a magam módján elismerni a három szervezet, illetve a közmunkások munkáját – részletezte, miként választotta ki, kiknek főz.

Détár Zoltántól megtudtuk, a mentősök és a tűzoltók 15-15 adag, a bokszolók pedig 25 adag meleg ételt kapnak tőle.

Szeretné, ha mozgalom válna belőle

Nem ez Détár Zoltán első jótékonysági akciója.

– Szerencsére évről évre egyre többen csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez a Vitézi Rendből. Tavaly például már Makón és Csepelen is szerveztek hasonló akciókat – említette meg.

A Vitézi Rend hadnagya azt szeretné, ha ebből mozgalom válna.

– Ne csak karácsonykor, hanem máskor is jusson eszünkbe, hogy a mentősök, tűzoltók, a közmunkások is értünk dolgoznak és minden bizonnyal örömmel veszik, ha valaki gondol rájuk akár egy tálca süteménnyel, vagy néhány termosz forró kávéval – mondta lapunknak.