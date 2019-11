Huszonöt éves a Mórahalmi Fúvószenekar

Mórahalmon kisebb megszakításokkal 1942 óta működik fúvószenekar. A háború viszontagságai után 1945-től újjáalakult, akkor már úttörőzenekarként. Vastag István, a fúvószenekar vezetője mesélt az elmúlt negyed évszázadról.

A világégés miatt a férfiaknak az országot kellett újjáépíteni, ezért hosszú hallgatás következett a mórahalmi fúvószenekar életében. 1958 novemberében azonban újra feltámadt a lelkesedés, és a régi tagok lassú visszatérésével 1959 januárjától megkezdődtek a rendszeres zenekari próbák.

Az első nyilvános szereplés

Az újjáalakult zenekar első nyilvános szereplése 1959. április 4-én volt. A jelenlegi együttes szülői kezdeményezésre alakult meg 1994-ben. Fontos célt határoztak meg az akkori fúvóstanszakos szülők: a kistelepülésekre jellemző hátrányok leküzdésében segítsék azokat a fiatalokat, akiket fokozottan fenyeget az elkallódás veszélye. A hátrányok leküzdésében az olyan közösségeknek, mint a fúvószenekar, kiemelkedő szerepe lehet. A ma 25 éves jubileumát ünneplő együttes olyan szintre jutott már, hogy nemcsak a helyi rendezvények meghatározó szereplője, hanem a térség kulturális életének is.

Nehéz út volt

A szakmai elismerésekhez nehéz út vezetett, de megérte. Ezt igazolja, hogy mindkét verseny előtt a nagyzenekar kért minősítést. 2002-ben a magyar Fúvószenei Szövetségtől: „Koncertfúvós” kategóriában és „Show” kategóriában is kiemelt arany minősítést kaptak. 2009 januárjában nagyobb feladatra vállalkoztak. A Wasbe Kelet-Európai Fúvószenei Szövetség vezetőségétől kértek nemzetközi „B” kategóriában értékelést. Itt is arany minősítést érdemeltek ki. 2013-ban minősült az utánpótlás zenekar is, ahol gyermekzenekari kategóriában szintén arany minősítést kapott.

Jubileumi verseny

A 25 éves munkájuk megünneplésére pedig, mint arról mi is beszámoltunk, megszervezték Mórahalom város önkormányzatával, a Kolo Szerb Kulturális Központtal és a Mórahalmi Fúvószenéért Egyesülettel közösen az Első Nemzetközi Fúvós­zenekari Versenyt. Mórahalom két fúvószenekara három kategóriában indult. Az utánpótlás zenekar a „Gyermekzenekarok” kategóriában I. díjat kapott. A Nagy zenekar „Tradicionális fúvószene” kategóriában I., „Népzene” kategóriában pedig Kiemelt I. díjat kapott.

Fúvószenakarok

A fúvószenekar olyan típusú zenekar, amelyben fúvós hangszerek szerepelnek, a fúvósokat ütőhangszerekkel egészítik ki. Összeállítása változó, országonként eltérő, sokszor a szabad tér igényeihez alkalmazkodik. Repertoárjának fő darabjai indulók és egyvelegek; népi kultúrák, mint a cseh és német, is kedvelik a kisebb összeállítású fúvószenekarokat. Magyarországon leggyakrabban 26 vagy 13 tagú.