Idegrendszeri betegségekre keresnek gyógymódot

Több szegedi kutatócsoport is foglalkozik az Alzheimer-kór gyógyításának lehetőségeivel, köztük Fülöp Lívia orvoskaron működő csoportja. A kutatónő idegrendszeri betegségek hatékony kezelését tűzte ki célul, munkájáért nemrégiben rangos elismerésben részesült.

Ebben az évben is egy szegedi kutatónőnek ítélete oda a hazai akadémikusokból álló zsűri „A nőkért és a tudományért” elismerést. A l’Oréal UNESCO díj ma­­gyarországi fennállásának 17. évében Fülöp Lívia lett a kilencedik szegedi, akinek munkáját elismerték. Ezt olyan nőknek ítélik oda, akik kiemelkedő teljesítményt érnek el tudományos területen. Fülöp Lívia a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Vegytani Intézetének docense, kutatócsoportjával az Alzheimer-kór gyógyításán dolgozik.

Lenyűgözte a kémia

A kutatónőt már az általános is­­kolában lenyűgözte a kémia, máig hálás általános iskolai tanárának, Molnár Józsefné­nek, aki felkarolta, versenyekre készítette fel. Utána egy­­értelmű volt a Radnóti-gim­­názium kémia tagozata, itt Meleg István tanította, két pedagógusa abszolút meghatározta pályaválasztását. Azt is elárulta, korábban orvosnak készült, ám hamar rájött, lelkileg nem bírná.

– Ösztöndíjjal tanulhattam Belgiumban, a Leuveni Katolikus Egyetemen, ahol szerves kémiával foglalkoztam, amikor hazajöttem, olyan helyet kerestem, ahol ezt folytathatom. Ek­­kor kerültem ide, az Orvosi Vegytani Intézetbe – mesélte.

Stressz éri a sejteket

Az Alzheimer-kór a neurodegerenatív betegségekhez tartozik, amely az idegsejtek pusztulásával jár. Fülöp Lívia elmondta, ezekben a betegségekben rendszerint található egy fehérje, ami ha kóros mennyiségben termelődik az agysejtekben, felszaporodik és elpusztítja őket. – 2014-től új mechanizmusok után kezdtünk kutatni, már nem csak az említett fehérjére koncentrálva. A felszaporodott fehérjék egyfajta stresszhatást okoznak az agysejteknek, amelyre a sejtek akár önmegsemmisítő választ is adhatnak Azt vizsgáljuk, hogyan segíthetnénk abban a sejteknek, hogy megbirkózzanak ezzel a stresszhatással és egészségesen folytassák tovább működésüket – fejtette ki a kutatónő.

Új mechanizmust tesztelnek

Ha sikerül elérni, hogy a szervezet ellenállóbb legyen a mo­lekuláris stresszel szemben, akkor az agy szerkezete nem sérül, így sok betegség, köztük az Alzheimer-kór kezelésében is áttörés következhet be. Az idegrendszert érő molekuláris stressz kutatása a jövőben nem csupán az Alzheimer-, de a Parkinson-kór vagy akár a depresszió gyógyítására is megoldás lehet. Fülöp Lívia hangsúlyozta, a molekuláris stressz nem azonos a mindennapi stresszel, ezek olyan molekuláris zavaró hatások amelyek ezekre a betegségekre jellemzőek. Kutatásaikkal jelenleg egy új stresszvédő mechanizmust tesztelnek, és próbálkoznak gyógyszerjelölt vegyületek keresésével.