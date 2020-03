Ideje abroncsot váltani

Autózni járványügyi vészhelyzetben is kell, ám ilyenkor is érdemes odafigyelni a biztonságra, vagyis időben le kell cserélni a téliabroncsokat nyárira. Ha az átlaghőmérséklet tartósan 7 Celsius-fok fölé emelkedik, akkor ideje váltani.

– Erre a hétre még csak há­­rom gumicsere van előrejelezve, ebből kettő holnap lesz – mondta kedden délután műszakzáráskor Kiss Zoltán. A szegedi Hét vezér utcai Kiss Autószerviz vezetője hozzáteszi, azért aki a hét első napjai­ban indult hosszabb útra, az jó, ha még a téliabroncsokkal tette, fagyott rendesen, és a hó is esett. A jó idő azonban már a hétvégére beköszönt, erős élénkülésre számít a szakember a kö­­vetkező héten.

– Kilencen vagyunk, most még mindenki tud dolgozni, és kell is, az autószervizek nem kerültek be a kormány által meg

segített vállalkozói körbe. Kicsit nehezebb és több szervezést igényel, mert az alkatrészboltoknak 3 órakor be kell zárniuk, mi meg ötig vagyunk nyitva – hangsúlyozta. Azt meg mi mondjuk, gondoljuk, hogy ha nem romlik drasztikusan a járványhelyzet, akkor az otthoni munkából ki lehet mozdulni egy gumicserére, persze megfelelő távolságtartással.

A kritikus 6 méter

A téligumicsere fontosságáról minden csatornán sokat hallhatunk, de ugyanilyen fontos a nyáriabroncsok megfelelő használata is. Örök érvényű szabálynak tűnhet, miszerint ha az átlaghőmérséklet tartósan 7 Celsius-fok fölé kerül, akkor már téliről nyárira cserélhetőek az abroncsok. Habár egyre tavasziasabb az idő, reggelente még lehűlhet annyira a hőmérséklet, amihez a téligumi még mindig több biztonságot nyújthat, mint amennyi hátránya keletkezhet belőle az autósnak.

– Sokan azt gondolják, hogy a téligumikat egész évben hasz­­nálhatják, minden helyzetben betöltik funkciójukat, ráadásul spórolnak is vele. De ez tévedés: melegebb időben hamarabb elkopnak, így zajosabb gördülést, csökkent stabilitást, megnövekedett fékutat is eredményezhetnek. Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy egy 100 kilométer/óráról történő vészfékezésnél a téligumival szerelt gépjármű 6 méterrel később áll meg, mint a nyárival szerelt autó – mondja Simon Péter.

Jobb a 3 milliméter

A Duna Autó Zrt. műszaki igazgatója hangsúlyozza, ha ki is húzzuk valameddig a nyáriabroncsok cseréjét, tanácsos időben bejelenteni az autónkat a szervizbe. A hatósági előírások szerint ha a nyárigumik profilmélysége kevesebb mint 1,6 milliméter, már fel sem szabad szerelni az abroncsokat az autókra. A szakértők azonban inkább a 3 milliméteres értéket tartják biztonságosnak, hiszen a gumik kopásával folyamatosan nőhet az úgynevezett aquaplaning, vagyis az autó vízen való felúszásának esélye.

Az abroncsok kora, futásteljesítménye, valamint a gumik kémiai összetételének változása egyaránt hatással van azok élettartamára. Elhaszná­lódásuk mérséklésére a szakemberek azt tanácsolják, hogy szezononként más-más pozícióra helyezzük a gumikat az autónkon, ügyelve a forgás­irányra. Fontos azonban, hogy ha elkopott vagy sérült valamelyik kerekünk, akkor a vele azonos tengelyen futót is ki kell cserélni.

Elég a 8-10 év

Nincs úgynevezett ökölszabály arra, hogy a gyártástól szá­­mítva hány évig ajánlatos egy-egy garnitúrát használni. A 8-10 éves abroncsok azonban már nagy valószínűséggel cserére érettek. A gumik gyártásának időpontját pedig egyszerűen kiolvashatjuk a felületükön megtalálható DOT-­­számból. A szám második részében az első két számjegy a gyártási hetet, a másik kettő pedig az évet mutatja.

Nemcsak a közel féléves pi­­hentetést követően, hanem meghatározott időközönként is érdemes ellenőrizni a kerekek légnyomását. A nem megfele­­lő értékre felpumpált abron-

csok ugyanis nem kopnak egyenletesen, ennek következtében csökkenhet az élet-

tartamuk, gépkocsink üzem­anyag-­fogyasztása megnőhet, ráadásul kevésbé kontrollálhatóvá is válhat a jármű irányítása.

Abroncsot a gumihotelbe

A nyáriabroncsokra való átálláskor sokan egy teljes körű átvizsgálást is kérnek autójukra, amit jól tesznek, hiszen nemcsak a gumik, a kocsi egyéb alkatrészei, tartozékai is megérdemlik a tavaszi felfrissítést. Bár a tél nem volt túl kemény, érdemes megtisztítani a futóművet és a fékrendszert, a karosszériát és az alvázat a tél folyamán rárakódott sós létől, ezzel is megelőzve az idő előtti nem kívánt korróziót. Javallott ellenőrizni a klímaberendezést, a különböző folyadékszinteket, a szélvédő és ablaktörlő lapátokat.