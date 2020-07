Két és fél millió forint jut a csongrádi civileknek

Rendkívüli ülésén foglalkozott a civil szervezetek támogatásával a város képviselő-testülete.

Rendkívüli ülésén foglalkozott a civil szervezetek támogatásával a város képviselő-testülete: a döntés alapján a költségvetésben két és fél millió forintot különítettek el a civil szervezetek támogatására, amely ugyanannyi összeg, mint az előző évben, így az egyesületek is nagyjából akkora összegből gazdálkodhatnak, mint tavaly.

– Minden civil szervezet elszámolt a tavaly kapott támogatással és tartalmilag, formai­lag megfelelő pályázatot nyújtott be a 2020. évi támogatásra. Maradt a tavalyi két és fél millió forintos keretösszegünk, erre negyvenhat pályázó adott be igényt közel hatmillió forint értékben. Az idén sok civilek által tervezett rendezvény elmaradt, így a számukra megítélt összeg most főként a működésüket fogja segíteni – tájékoztatott Bartókné Vincze Zsuzsanna, az Oktatási, Művelődési, Vallási és Sport Bizottság elnöke.

A képviselő hozzátette, az odaítélhető keret nem változott, ezért igyekeztek annyit adni, mint tavaly, valamint a hasonló tevékenységet folytató szervezeteket hasonló összeggel támogatták.

Az egyik legnépesebb, csaknem ötszáz főt összefogó egyesület, a Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete tavaly kétszázezer, idén kétszázötezer forint támogatást kapott. Mint megtudtuk, ezt az összeget idén programok szervezésére, az utazási költségek fedezésére, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének találkozójára és működési költségekre fordítják.