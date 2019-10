Idén már 13-szor mondtak igent

Székkutason a fiataloknak megjött a kedvük a házassághoz és a gyermekvállaláshoz is. Az óvodában már második éve három csoportot indítanak, annyi a kisgyermek, és eladó ház is alig van.

– Idén eddig 13 házasságot kö­­töttek településünkön. A szám akkor a legbeszédesebb, ha megemlítem az előző két év adatait is. 2018-ban hárman, 2017-ben pedig négyen mondták ki anyakönyvvezetőnk előtt a boldogító igent – tudtuk meg Szél Istvántól, Székkutas polgármesterétől.

– Úgy gondolom, a házasságkötések számának megtöbbszöröződéséhez nagyban hozzájárult a kormány családpolitikai programja is. A fiatalok tudnak mire építeni – mondta a településvezető. Kiemelte, a családok ingatlanvásárláshoz, felújításhoz kaphatnak támogatást. A kormány bevezette a babaváró hitelt és a nagycsaládosok gépkocsivásárlási támogatását is.

Székkutas népszerű célpont lett. Jól kelnek az ingatlanok – erről nemrégiben egy ingatlanszakértő is nyilatkozott la­punknak. Az infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően megszépült a falu, és ez az ingatlanárakban is meglátszik. Az évekkel ezelőttihez képest szinte duplájára nőttek az házárak, de még mindig sokkal olcsóbbak, mint a környékbeli városokban.



– Egyre több üres ház talál új gazdát. Egy felmérésben va­­laki úgy fogalmazott, olyan lett Székkutas, mint egy nagyváros kertvárosa. Ez a mondat számunkra nagy elismerés. Több fiatal család is kiköltözött hoz­­­zánk. Ebben az is szerepet játszik, hogy olyan szolgáltatásokat tudunk biztosítani, mint bármelyik városrész. Székkutas nyugodt, kiegyensúlyozott település, ami lassítottabb élet­formára ad lehetőséget. Vonzerőnk még Orosháza és Hódmezővásárhely közelsége is, hiszen a két város tömegközlekedési eszközökkel és sze­­mélyautóval is jól megközelíthető.

Székkutason a gyermeklétszám is növekedett. Ez a második nevelési év, hogy az óvoda csoportszáma kettőről háromra emelkedett.