Idén minden pályázó kapott ösztöndíjat

Az önkormányzat már 2002 óta saját költségvetéséből támogatja a helyi fiatalokat, a diákok húsz- és ötvenezer forint közötti pénzbeli juttatást kaptak.

Az idén minden pályázó sikerrel járt, százhárman kapták meg a szociális alapon járó támogatást, összesen valamivel több mint négy és fél millió forint értékben.

Kaiser Csilla és húga, Zsanett, valamint barátjuk Balogh Szabolcs első alkalommal vett részt a pályázaton, mindhárom fiatal a szegedi egyetemen tanul. – Egy gimnáziumba jártunk, Szabolccsal egy kollégiumban is lakunk – mesélte Zsanett. – Mindketten első évesek vagyunk, én magyar-, Szabolcs pedig germanisztika szakos. Jól jön ez a támogatás, a kollégiumi díjra és tankönyvekre fogjuk költeni. Én nagyon szeretek színházba járni, arra is biztosan teszek félre belőle – mondta el az egyetemista. Nővére, Csilla nemsokára végez, még egy éve van angol-német szakon. – KLIK ösztöndíjas is vagyok, ezért mindenképpen a közoktatásban fogok elhelyezkedni. Jó lenne itthon, de egyelőre még nem tudom, hogy hol.