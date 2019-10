Idő előtt szüretelte a birsalmát a szeptember eleji szélvihar Csongrád megyében

Szezonja van a birsalmának, óriási a választék ebből az utóérő gyümölcsből a szegedi Mars téri piacon, és a 300-500 forint közötti kilónkénti ár is elfogadható.

A felhozatalhoz képest olcsón, 300 forintért árulta a szabadtéri placcon birskörtéjét egy asszony, aki egy másik utóérő gyümölcsöt, Kieffer-körtét is kínált. – Naspolya is lesz néhány napon belül, azt is hozzuk – mondta Hajnal Edit. Nem kiskertben, gazdaságban termelnek Sziksós mellett, Öreghegyen a Bordány felé vezető út mentén. Megtudtuk, több eső kellett volna, akkor nagyobbra nő a birs.

– Egy hónapja a nagy viharban sok gyümölcsöt levert a szél, akkor még olyan éretlen volt, hogy az állatnak sem lehetett odaadni, különben sem szereti a birskörtét – mondta. A Kieffer-körtét megennék, ám azt meg ők szedik le még éretlenül. Ha nem ezt tennék, mire ehető lenne, már régen lehullana. Abete fajtában is találtunk utóérő körtét, ez is túl zöld és kemény volt, hogy bele akarjunk harapni.

Három birsalmafája van Kószó Andrásnak Tápén, a Beszterce utcában nem is tudta kihozni az összes gyümölcsöt, maradt még néhány ládával otthon. – Este főzött a fiam kompótot a hullottból, egy idő után, amikor félfövésben van, villával megszurkáljuk, és ha belemegy, hozzátesszük a normál almát is, így, vegyesen szeretjük – mondta, hozzátéve, most három napig ezt eszik. Ennél kisebb tételben és 300 forintos kilónkénti áron kínálta portékáját Tóth Erzsébet, aki Gyálarét közelében egyetlen fáról szüreteli a birsalmát.

Bár 600 forinthoz közelítő birsárakkal is találkoztunk, a Szegedi Zöldség és Gyümölcs Nagybani Piachoz hasonlítva átlagosan nem drága a Mars tér. Ott a birsalma 250-300 forint kilónként és jellemzően Zala, Bács és Szabolcs megyéből érkezik. A felhozatal 40 százaléka görög, spanyol vagy olasz import, ez nagyobb is, drágább is, 400-480 forint. Utóérő körtéből is bőséges a kínálat, a hazai Abate, a Boscova és a Kieffer jellemző kilónkénti ára 350-450 forint.