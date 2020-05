Időpontfoglalás nélkül is lehet okmányügyeket intézni a kormányablakokban

A védelmi intézkedések betartása mellett fokozatosan bővül a személyes ügyintézés lehetősége a közigazgatásban.

A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok cseréje esetében vidéken – tehát Budapesten és Pest megyén kívül – nem kötelező előzetesen időpontot kérni. A foglalkoztatási ügyfélszolgálatok az ország teljes területén időpontfoglalás nélkül is fogadják ügyfeleiket. – tudtuk meg a Csongrád Megyei Kormányhivatal közleményéből.

A magyar állampolgárok 2020. március 12-ét követően lejáró, Magyarország területén hatályos valamennyi hivatalos okmánya a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig még érvényes. Ha mégis szükség van a veszélyhelyzet idején lejárt okmány gyors cseréjére, Budapesten és Pest megyén kívül már nem szükséges időpontot foglalni a kormányablakokba. Minden más esetben továbbra is interneten vagy telefonon lehet időpontot kérni.

A kormányhivatalok és járási hivatalok foglalkoztatási ügyfélszolgálatait országszerte – Budapesten és Pest megyében is – felkereshetik az ügyfelek előre foglalt időpont nélkül is. Az álláskeresők számára továbbra is rendelkezésre állnak az elektronikus ügyintézési lehetőségek.

Az enyhítések a megfelelő óvintézkedések betartása mellett lépnek életbe. A Csongrád megyei kormányablakokban és ügyfélszolgálatokon az ügyféltérben várakozó ügyfél nem tartózkodhat. Annyi ügyfél lehet bent, amennyi az ügyfélszolgálat kapacitása.

Az ügyfelek lehetőleg az arcot eltakarva, egymástól megfelelő (1,5–2 méter) távolságra várakozhatnak, irányításukat az ügyintézők biztosítják.