Így döntött a Szőnyiről a rendkívüli közgyűlés Vásárhelyen

Öt évig ingyen használhatja a Hódmezővásárhelyi Ótemplomi Református Egyházközség a Petőfi utca 6. szám alatti iskolaépület emeletét. Két éve a teljes épületet megkapták, de a polgármester nem hajtotta végre a közgyűlési határozatot, mert nem tartotta indokoltnak.

Még 2018 nyarán kérte a növekvő tanulói létszám miatt az Ótemplomi Református Egyházközség a Petőfi utcai iskolaépületet, amely közel van a Szőnyi Benjámin Általános Iskolához. Az akkor fideszes többségű közgyűlés megszavazta a teljes intézmény átadását, ami nem történt meg.

Nem hajtották végre a döntést

2018 októberében az ótemplomiak viszont egy előre nem egyeztetett, a polgármester által aláírt megállapodást kaptak, ami a Petőfi utcai épület egy részének átadásáról szólt. Ezt nem fogadták el. Márki-Zay Péter polgármester a tegnapi rendkívüli ülésen úgy magyarázta, hogy egy új osztály indításához nem volt indokolt a teljes épület átadása, ezért nem hajtotta végre az akkori közgyűlés döntését.

Felbecsültették az épületet

– Felkínáltuk eladásra, fel is becsültettük az Aranyossy és a Petőfi utcai iskolák épületét és az ógimnáziumot is. Utóbbi történelmi lehetőség lenne. Ehhez képest most a legújabb információ, hogy megvették a Pávás házat. Meglepett, mert a Szőnyi mellett van egy üres telkük, amire, ha jól tudom, építési engedély is van. Évek óta nem történik semmi, erre most 100 milliót költenek a Pávás-házra, ami átmeneti megoldásnak is gyenge – mondta a polgármester.

– 26 éve azért jöttem ide, mert ebben a városban volt két romos tanterem, és Isten azt mondta, szűkek lesznek nektek ezek a falak és ezen dolgozz! – válaszolta Gilicze Judit, a Szőnyi Benjámin Általános Iskola igazgatója.

Egyre több a tanulójuk

Az igazgatónő elmondta, 26 éve 1 osztállyal, 23 diákkal kezdtek, az idei tanévet 15 osztállyal, 354 tanulóval zárták. Két éve, amikor a Petőfi utcai épületet kérték, 12 osztályuk volt, idén ősszel már 17. Arra kérte a képviselőket, ne 1-2 évben gondolkodjanak előre, hanem hosszú távon. Arról is beszélt, hogy amikor az iránt érdeklődtek, hogy a város pénzért odaadná-e a Petőfi utcai épületet, azért volt, mert úgy érezték, hiábavalók az ingyenes átadásról szóló tárgyalások.

Végül a a képviselők 1 tartózkodással megszavazták, 5 évre ingyenesen átadják a Petőfi utcai épület emeleti 7 tantermét. Ez akkor veszti hatályát, ha a Szőnyi-iskola nem használja vagy nem oktatási célra használja a helyiségeket.