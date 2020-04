Így látogasd a nagymamát járvány ideje alatt

Kötélen leengedett szemeteszacskó és beszélgetés a nagymamával az utcáról – ha valaki leleményes, a koronavírus ideje alatt is tud akár személyes kapcsolatot is tartani szeretteivel anélkül, hogy veszélyeztetné az egészségét.

A koronavírus jelenlegi tudásunk szerint az idős korosztályra jelenti a legnagyobb ve­­szélyt, ezért nekik ajánlott most a legjobban, hogy otthon maradjanak. Sokan kritizálják azokat a nyugdíjasokat, akik ennek ellenére mégis az utcán mászkálnak, bevásárolnak, vagy egyszerűen csak a padon egymás mellett ülve élnek társasági életet, de rengetegen vannak azok az aktív korúak is, akik csak legyintenek az intelmekre, és továbbra is látogatják idős hozzátartozóikat. Ezért figyeltünk fel a minap egy példamutató jelenetre az egyik lakótelepen, amelyet azért mu­­tatunk be, hogy mindenki számára kiderüljön: némi leleményességgel a mostani helyzetben sincs lehetetlen.

Egy teljes család érkezett a panelház elé: szülők és gyer­­mekeik. Hamar kiderült, hogy a nagymamát látogatják. Az idős asszony kiment az erkélyre, szerettei pedig az utcán állva mesélték el, mi történt velük az utóbbi időszakban. Valószínűleg ugyanaz tör­­tént, ami korábban is minden alkalommal, csak most nem az asztalnál, egy tányér sütemény mellett ülve beszélgettek, hanem biztonságos távolságból, a szabad levegőn, anélkül, hogy a nagymamának el kellett volna hagynia a lakását. Egy idő után pedig előkerült néhány műanyag zacskó is, amelyeket kötélre erősítve eresztett le a nyugdíjas hölgy. Utóbb kiderült: arra kérte családját, hogy dobják ki a szemetet, ezeket juttatta le eb­­ben a formában nekik.

Persze nem állítjuk, hogy aki például az ötödik emeleten lakik, az is ilyen egyszerűen meg tudja oldani a családi kapcsolattartást, vagy egy ha­­sonló, csináld magad lifttel ki tudja váltani, hogy bármikor is az utcára kelljen mennie, de mint látható, némi leleményességgel megoldható, hogy azok az idősek se érezzék, hogy teljesen magukra vannak hagyva, akik például nem tudják használni az online platformokat videótelefonálásra. Meg lehet találni a módját, hogy eb­­ben a helyzetben is biztonságban, mégse magányosan teljenek nyugdíjas rokonaink mindennapjai.