Így néz ki, mikor pontyot telepítenek a sándorfalvi tóba – Fotók

Négyszáz kiló pontyot engedtek a napokban a sándorfalvi Nádastó Szabadidőközpont vizébe. A telepítéstől azt várják, hogy a megbújó halak is felélénkülnek az új jövevényektől.

Felpezsdült a sándorfalvi horgásztó élővilága, szerdán ugyanis 400 kiló pontyot telepítettek a vízbe. Vass Éva strandvezető lapunknak elmondta, évente négy alkalommal szokták frissíteni az állományt, idén azonban a mostani második telepítés után már csak egyet terveznek.

– Mivel a strand és a szabadidőpark egy területen található, a koronavírus miatt nem nyithattunk ki szezon elején, a horgászok sem jöhettek be. Emiatt jelentős bevételkiesést kellett elkönyvelnünk – magyarázta.

Első körben a sporthorgászok kedvéért a Sándorfalvi Horgász Egyesület 28 darab, fejenként legalább 10 kilós pontyot engedett a vízbe. Ezeket egyébként a halgazdaságoktól szerzik be, amelyek eladják azokat a példányokat, melyeket szaporításra már nem tudnak használni, méretük miatt viszont a horgászok számára vonzerőt jelenthetnek. A mostani telepítés során pedig 4-5 kilós és kisebb példányokat hoztak.

– Szükség van a kistestű halakra is. Egyrészt azért, mert az újoncok érkezésével a tó régebbi lakói is aktívabban kezdenek mozogni, másrészt azért, mert sok horgász szívesen haza is viszi az általa kifogott halat. Nálunk viszont csak a 4 kiló alattiakat lehet megvásárolni. Tavaly így is 260 kilónyi pontyot vittek el tőlünk, ezt viszont pótolni kell ahhoz, hogy aki ide érkezik, eredményesen tudjon horgászni – mondta Vass Éva.

A tervek szerint ősszel még takarmányhalakat engednek a tóba, ezzel pedig idén befejeződik a telepítés. A tórendszer egyébként csatornák által teljes összeköttetésben van, így az egy helyen beengedett halak rövid időn belül az egész területet be tudják népesíteni.