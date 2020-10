Így néz majd ki az új falugondnoki busz

A tanya- és falugondnoki szolgálatokat segítik majd azok az új járművek, amelyekre az önkormányzatok 11 és 15 millió forint közötti összegeket nyertek a napokban. Kövegyen és Ópusztaszeren a régi buszokat cserélik újra.

Kövegy, Ópusztaszer, Szegvár, Zsombó és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása is falu- és tanyagondnoki buszt vásárolhat, miután sikeresen pályáztak a Magyar Falu programban. Így összesen 68 millió 90 ezer forintnyi forrás érkezik erre a célra Csongrád-Csanád megyébe.

A megye legkisebb lélekszámú települése, a 401 fős Kö­­vegy 14 millió 681 ezer forintból vásárolhat buszt. Lapunknak Galgóczkiné Krobák Mária polgármester elmondta, 2008-ban szintén pályázat útján tudtak falugondnoki buszt venni, most ezt cserélik le újabbra, a régit pedig értékesítik, az összeget pedig beforgatják a gondnoki szolgálatba. Megtudtuk, a buszt többek között a gyermekek Csanádpalotára, iskolába és óvodába történő szállítására használják, valamint az ebédhordást és a nyugdíjasok utaztatását is ezzel oldják meg.

Ópusztaszeren is hasonló célokra üzemeltetnek 3 gondnoki buszt, azonban ott a ta­­nyákon élők mindennapjait segíti a szolgálat. Makra József polgármester beszámolója szerint a szociális ebéd kiszállítását, az idősek gyógyszerbeszerzését és bevásárlását, a gyermekek bölcsődébe, óvodába és iskolába történő el- és hazaszállítását is elvégzik a buszokkal a szolgálat munkatársai. Most a flotta egyik járművét cserélhetik le a programban elnyert 11 millió 995 ezer forintos forrásból. A településvezető elmondta, a meglévő járművel már egyre több a probléma, ezért örültek a pályázati kiírásnak és a sikernek. Ők is eladják a régi gépjárművet.

A kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének növelését, a fiatalok helyben maradását, ennek el­­érésének egyik alappillére a közszolgáltatások fejlesztése, az egyenlőtlenségek mérséklése. Úgy vélik, a falubusz és a tanyabusz beszerzésének tá­mogatása hozzájárul a vidéki kistelepülések hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához.

A mostani kiírás által a községek, városok alacsonyabb ká­­rosanyag-kibocsátású és üzemanyag-fogyasztású gépjárműveket tudnak beszerezni. De nem ez az első eset, hogy a Magyar Falu program által busszal gazdagodtak a megye települései, ugyanis a tavalyi kiíráskor Árpádhalom, Ásotthalom, Csengele, Ferencszállás, Nagytőke, Ruzsa és Üllés is a nyertesek listáján volt.