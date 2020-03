Így segíthetünk a határon túli magyaroknak

Több százezer aláírásra van még szükség ahhoz, hogy az Erdélyben, Felvidéken és Délvidéken élő magyarok is megfelelő elismerést kapjanak. Online 1-2 kattintással bárki segíthet.

Székelyföldért megmozgatjuk Európát – ezzel a mottóval indított aláírásgyűjtést tavaly májusban a Székely Nemzeti Tanács a nemzeti régiók európai elismertetéséért és fejlesztéséért. Szeretnék elérni, hogy az olyan régiók, mint Székelyföld, önálló európai uniós finanszírozást és elismerést nyerhessenek, hogy a határon túl élő magyarok jobb életkörülményekhez juthassanak. Azonban egymillió aláírást kell összegyűjteni legalább hét uniós tagországban május 7-ig ahhoz, hogy az Európai Parlament foglalkozzon a kérdéssel.

A polgári kezdeményezést segíti a Rákóczi Szövetség is, amelynek szegedi elnöke szerint a koronavírus miatt kialakult helyzetben haladékot kellene kérni az Uniótól. – Sajnos eddig nem kapott elég hangsúlyt az aláírásgyűjtés, körülbelül 200 ezer gyűlt eddig össze, ami igen kevés. A vírus miatt azonban nem tu­­dunk személyes mozgósítást végezni, csak online aláírásra van lehetőség, a világjárvány most mindent felülmúl – nyilatkozta lapunknak Varga Róbert.

Csongrád megyében sokan érdeklődnek, és már sokan alá is írtak, a szegedi elnököt is többen keresték, hogy miként tudják elektronikusan támogatni a kezdeményezést.

– Fontos, hogy kiálljunk a határon túlra szakadt kisebbségeinkért. Elsősorban az Er­délyben élőkért kell tennünk, vagyis Kalotaszegért, Székelyföldért és a Partiumért, ahol abszolút magyar többség van, de a Felvidéken és a Délvidéken élőkért is alá kell írjunk. Segítenünk kell ezeknek a régióknak, hogy államon belül ki tudják vívni a területi, a kulturális és a személyi autonómiát – mutatott rá Varga Róbert.

Ha azt szeretnénk, hogy a határon túl élő honfitársaink is jobb életkörülményeket kapjanak, akkor mindannyiunknak rá kell szánni néhány percet. Aláírni a www.nemzetiregiok.eu oldalon lehet.