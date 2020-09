Íjászok a Maros-parton

Látványos bemutatókkal in­dult, majd egy dél-alföldi regionális versennyel folytatódott a Magyar Íjász Szövetség dél-alföldi regionális szervezetének családi íjásznapja vasárnap Makón.

Aki akarta, ki is próbálhatta a lövésre alkalmas érdekes szerkezeteket, s közben szórakoztató programok sokasága is várta az érdeklődőket. A versenyen mintegy kéttucatnyi egyesület és több mint száz versenyző képviseltette magát.

Az íjászat technikai sport, induláskor igényel bizonyos beruházást, de a nehézséget nem ez jelenti a fiatalok megnyerésében.

– Az íjászatról a laikusok azt gondolják, ez tipikusan ma­­gyar sport. Most arra törekszünk, hogy ezt valóban nemzeti sporttá tegyük – mondta Faragó Csaba regionális ve­­zető, a Kassai lovasíjász iskola vezetője.

Hozzátette, az íjászat technikai sport, induláskor természetesen szükséges bizonyos anyagi befektetés, de a nehézséget nem ez jelenti a fiatalok megnyerésében. Sokkal inkább az, hogy ez a sportág egy-egy verseny alkalmával akár két-három órányi koncentrációt is igényel.

– A számítógép és a mobiltelefon sajnos jobban leköti őket – magyarázta. Mindenesetre a Maros-parti zöld háznál azért láttunk jó néhány fiatalt is.

Azt is megtudtuk, hogy va­­laha Makón is élénk íjászélet folyt, az MSVSE-nek volt ilyen szakosztálya, és soraiból olyan versenyző is kikerült, aki aztán világbajnokságon is részt vett. Ez ma már nem létezik, de a tegnapi verseny nyomán több régi makói versenyző fontolgatja, hogy újjászervezi valamilyen formában.