Illegális lerakókat számoltak fel Röszkénél – 80 tonna szemetet gyűjtöttek

Három illegális hulladéklerakót is felszámoltak a közelmúltban Röszkén, összesen 430 köbméter szemetet szállítottak el a településről. Az önkormányzat a Tisztítsuk meg az országot! projekt pályázatán nyert csaknem 3 millió forint támogatást. A település polgármestere elmondta: a hulladékhelyzet sokkal jobb, mint évekkel ezelőtt, de ezért sokat dolgoznak.

A Tisztítsuk meg az országot! projekt első ütemében Röszke is megszabadult néhány illegális szemétlerakótól. A község önkormányzata pályázatot adott be a Belügyminisztérium 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat 6. pontjában foglalt pályázati kiírására, és 2 948 356 Ft összegű támogatást kapott.

A pályázat keretén belül illegálisan elhelyezett építési-bontási hulladékokat és kommunális hulladékokat szállítottak el a község bel- és külterületéről. A hulladék begyűjtését kézi és gépi erővel, majd elszállítását a Szegedei Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végezte.

– Három helyen számoltak fel a pályázati összegből illegális hulladéklerakót – mondta Borbásné Márki Márta, a település polgármestere: külterületen a Furusközi és a szennyvíztisztító útnál, belterületen pedig egy húsz éve használaton kívüli épületet takarítottak ki. A volt laktanya két éve került önkormányzati tulajdonba. Összesen 80 tonnányi, 430 köbméter hulladékot szállítottak el.

A polgármester szerint nagyon jól hasznosult a támogatás, de Röszkén, megtudtuk, egyébként is sokkal jobb a „szeméthelyzet”, mint évekkel ezelőtt. Az elmúlt 5-6 évben tudatosan dolgoztak ezért.

– A régi időkben sokkal több helyen lehetett illegális hulladéklerakót találni, olykor nem csak kül-, hanem belterületen is. Sokat segített a hulladékudvar megnyitása, a szelektív szigetek létesítése, a külterületi részeken is. Az önkormányzat gondoskodik az általuk kihelyezett hulladékgyűjtők heti kétszeri ürítéséről. Nemcsak a településen tettünk ki kukákat, hanem a Röszke II határátkelőhöz vezető út mentén is kikerült húsz edény – foglalta össze.

Ezekből és a buszmegállókban elhelyezett szemetesekből is az önkormányzat gyűjti be a hulladékot. Az emberek ezt megszokták, igényük is van a rendre. Folyamatban van öt további szelektív sziget kialakítása. A használt étolajat, zsiradékot is gyűjtik a településen: már megvolt a gyűjtőedény el­­ső ürítése.