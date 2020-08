Ilyen a pusztaszeri Kisfüstös: bolt és kocsma egyben

Pusztaszer településrésze Munkástelep, ahol mintegy 150 ember él. A falu – ahogy a helybeliek nevezik – központja a Kisfüstös kocsma, mely egyben élelmiszerbolt is, az épületen belül átjáró biztosítja a mobilitást az eladónak, pultosnak. Kisebb településeken gyakori ez a párosítás.

– Anikó! – kiabáltak át a munkástelepi Kisfüstös kocsmarészéből. A megszólított Tóthné Baranyi Anikó éppen az ugyanabban az épületben lévő boltban szolgált ki, közben a pultnál nőtt a sor, gyülekeztek a szomjas emberek.

– Korábban árultak itt tápot, és itt volt a gázcseretelep, de a kocsma volt az egyik legrégebbi, erről a név is árulkodik – sorolta. A „műintézmény” a Google-térképen is szerepel: a háromutcás Munkástelepnél nyíl jelöli, bierstube. 1960-tól működik a telepen élelmiszer-vegyesbolt és kocsma, utóbbi később ideiglenesen megszűnt, majd a jelenlegi üzemeltetésben 1996-ban alakították ki újra Soós Mihályék.

Sirály hely

– Nyolc éve élek Munkástelepen, mindennap eljövök ide, a boltban minden kapható és a söröző is jó – közölte Varga Dezső. Az 1985 óta a telepen lakó Süli Ferenc csatlakozott az elmondottakhoz, majd harsogta a többieknek: – Gyerekek, benne leszek a „tévében”! – Sirály hely! Köszönjük a Jézuskának, hogy van – toldotta meg a pultnál italát kortyolgató István, aki elmesélte, honnan kapta nevét a kocsma: amikor még lehetett a presszókban, sörözőkben cigizni, szinte mindenki szívta és fújta, vágni lehetett a füstöt. – Olykor annyi került a levegőbe, hogy alig láttuk egymást – közölte.

– Általában jó a hangulat, időnként szinte nótaeset rendezve dalolnak és táncolnak az emberek, az is előfordul, hogy páran összebeszélnek, összegyűlnek, bográcsoznak, esznek és isznak a kertben, jól érzik magukat. Összetartó közösség a miénk, sokszor szokták mondani, de Munkástelepre igaz: olyan, mint egy család. Kis falu, nagy család – mondta Anikó. Pusztaszerről is járnak a reggel 6-tól este 8-ig nyitva tartó Kisfüstösbe, ahol a kerthelyiségben az enyhet nyújtó árnyat fűzfák adják.

Túraállomás

– A legjobban a Kőbányai, az Unicum és a vodka fogy, de a többi italra, sörre, borra és pálinkára is van igény – sorolta Anikó, aki azt is elárulta: Munkástelep és így a „kocsmabolt” is állomáshelye a Hét Halom Teljesítménytúrának, ezért olykor többen is megpihennek, felfrissítik ott magukat. Ilyen kirándulásokat, túrákat a Pusztaszeri Homoktaposók TE is szervez.

– Általában csak a boltba járok, ami kell, azt itt megkapom – közölte a 21 éves Papp Réka, aki ottjártunkkor ásványvizet és csokoládét vett. – A „szomszédban” mindig jó a hangulat, áthallatszik a boltba, és az is kivehető a mondatfoszlányokból, hogy a férfiak sokkal pletykásabbak nálunk – jegyezte meg mosolyogva. Felvágottakat, tejet, kenyeret igény szerint rendelnek, de minden kapható – a konzervektől a tisztítószerekig –, ami a háztartásban szükséges. Több szempontból előnyös, hogy a söröző és a kocsma egy épületben van – értett egyet János és Károly –, mert ha italozás közben eszükbe jut valami, megvásárolhatják.

Mókamester

– Jó kis kocsma ez! – mondta a 22 éve Munkástelepen élő 66 éves Faragó Zoltán, aki elronthatatlan jó kedvével, bolondozásaival a falu mókamestere, a Facebookra is felkerült produkcióiból pár videó. Zoli bácsi a fotózás kedvéért az egyik vendég teljes üveg sörét „kölcsönvette” és megitta, míg a képek készültek a Kisfüstös előtt. – Nincs semmi baj, veszek neki másikat – jelentette ki. Majd hozzátette: ha már nagyon muszáj, ilyen békességben, nyugalomban, jó barátok között haljunk meg. És kacsintott…