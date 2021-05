Indul a nagymamák tavasza

Idén is virágültetésre hívta a szentesi nagymamákat az önkormányzat. A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is ötezer virágpalántát osztottak szét a jelentkezők között. Legtöbben a kertjükben ültetik el a virágokat, de a társasházi erkélyek balkonládáiba is kerülnek a palántákból.

Három napon keresztül összesen tíz helyszínen várta a kertészkedni vágyó nagyszülőket a városban az önkormányzat. A virágosztás célja egyrészt az volt, hogy a virágszerető la­­kosság révén megszépüljön a szentesi környezet, másrészt pedig, hogy közös programot biztosítson a nagyszülőknek és az unokáknak. – Hétvégén jönnek hozzánk az unokáim, a házunk kertjében fogjuk majd közösen elültetni a virágokat. A lányaim vidékre mentek férjhez, Kecskeméten és Szegeden laknak, de minden hétvégén hazajönnek. Öt unokám van, két lány és három fiú, mind szeret kertészkedni, imádják a virágokat – mesélte egy nagymama a Vásárhelyi úti óvoda udvarán. A településszépítő akció közel húsz esztendeje tart a városban, évről évre ötezer virágpalántát osztanak szét a szentesi nagyszülők között. Általában négyféle virág közül lehet választani, az ingyen osztott palántákat minden évben gyorsan elkapkodják. Mint megtudtuk, a legtöbben a családi házak kertjében ültetik el a virágokat, de sokan visznek a társasházi erkélyek balkonládáiba is. – A tavalyi „nagymamák ta­vaszán" is vittünk virágokat, azok is nagyon szépek lettek, örülnek nekik az unokáim. Most kakastaréjt és paprikavirágot választottam, ezt is együtt fogjuk elültetni. A virágokat a gyerekek gondozzák, a teendők közül a locsolgatást szeretik a legjobban. Ez egy jó közös program, ezért is szeretnek hazajárni a mamához – tette hozzá mosolyogva a nagymama.