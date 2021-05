Indul a szökőkútszezon

A hétvégén, a makói piacon kaptuk az olvasói panaszt: nem működik a Deák Ferenc utcai új szökőkút. Ennek kapcsán tettünk egy kört a városban, megnéztük, a többivel mi a helyzet – a kép vegyes. A városházán azt ígérték, hamarosan mind üzemelni fog.

Kezdjük a jó hírrel: a piac bejáratánál lévő négy oszlopszerű szökőkút mindegyike üzemelt, amikor körutunkra indultunk. Az persze igaz, hogy nem tökéletesen, hiszen a víz némelyikből szanaszét folyik, a járdát és a környéket is elöntve. Örömmel állapítottuk meg azt is, hogy a város főterén lévő hagymavirág-szökőkút is működik. És hasonlóan jó tapasztalatot szereztünk a Makovecz téren, a Múzsák kútja nevű, Fritz Mihály szobrászművész keze munkáját dicsérő alkotásnál is.

Száraz viszont a Csanád vezér téri, Glorius előtti, máskor színes fénykavalkáddal is megvilágított szökőkút.

Ami nem csoda: közelebbről megvizsgálva azt láttuk, megrongálták, a beépített lámpatesteket védő kis kerek üveglapok közül jó néhány össze van törve. Nem adnak vizet a mellette lévő, apró aranyszínű díszcsempékkel borított gömbkutak sem. És ugyancsak szünetel annak a szökőkútnak a működése is, amely a Pulitzer-kollégium oldalánál, a Posta utcán található. Hasonló a helyzet a Hagymatikumnál, a Szent János téren kialakított csobogóval is, amit még mindig nejlonzsákok borítanak. Bár nem a turisták által látogatott belváros ékei, de kíváncsiságból megnéztük a Lonovics sugárúti, vízműnél elhelyezett kis szökőkutat, meg az Egyesített Népjóléti Intézmény udvarán található, Karsai Ildikó tervezte nagyobbat is. Ezzel a kettővel sem volt szerencsénk.

A városházáról érdeklődésünkre azt válaszolták, minden év májusában felülvizsgálják a városban lévő szökőkutakat, és ezt követően elvégezik az esetleges karbantartási, javítási munkálatokat. A piacnál található szökőkutak hibájával kapcsolatban a városvezetés felvette a kapcsolatot a kivitelezővel, a javítás még e hónapban megtörténik. Ezenkívül az összes szökőkút működni fog a Posta utcai kivételével, melynek javítása hosszabb időt vesz igénybe.