Influenza: antibiotikum helyett védőoltást kérjünk

Még most sincs késő beadatni az influenza elleni védőoltást, ez a leghatékonyabb eszköz ugyanis a vírus ellen. Egyre több a beteg megyénkben is.

Gyakori kézmosás és szellőztetés, a zsúfolt helyek kerülése, zsebkendőbe vagy könyökhajlatba való tüsszentés, köhögés – Mohos András tiszaszigeti háziorvos szerint többek közt ezekkel a módszerekkel tudjuk megelőzni, hogy elkapjuk az influenzát vagy embertársainkat megbetegítsük.

Duplájára nőtt a betegek száma

Ahogyan megírtuk, hazánkba is megérkezett az influenzajárvány, Mohos András azt mondta, hozzá is egyre több beteg érkezik, szinte duplájára nőtt a páciensek száma.

– A legtöbben magas lázra, rossz közérzetre, torokfájásra, orrfolyásra, köhögésre panaszkodnak, illetve mindenüket fájlalják. Vírusos megbetegedésről beszélünk, ami magától gyógyul, mi tüneti szerekkel tudjuk kezelni. Ha valaki belázasodik, gyógyíthatja otthon magát. Amennyiben más tünet nem jelentkezik nála, akkor nem szükséges orvoshoz menni, de ha a láz mellett új tünet is van, akkor mindenképp el kell menni a rendelőbe. Fontos, hogy akinek valamilyen krónikus betegsége van, és az előbbi tünetek közül valamelyik megjelenik nála, akkor kérje az orvos segítségét – részletezte Mohos András.

Az antibiotikum hatástalan

A háziorvos rámutatott: influenza esetén nincs szükség antibiotikumra, mert hatástalan, ráadásul ha feleslegesen szedjük, akkor növeljük az antibiotikum elleni rezisztenciát.

Sokan kérték az oltást

Országosan megyénkben van a legkevesebb beteg, a szakember szerint ezt az eredményezheti, hogy sokan beadatták az influenza elleni védőoltást.

– Ez a leghatékonyabb eszköz a vírus ellen, éppen ezért érdemes felvenni. Sok energiát fektettünk itt abba, hogy tájékoztassuk a pácienseket az oltóanyag hatékonyságáról, úgy tűnik megérte, hiszen egyre többen kérik évről-évre. Legcélszerűbb még a decemberi ünnepek előtt beadatni, hiszen szükség van két hétre a védettség kialakulásához. Ha valaki még nem tette meg, akkor még most sincs késő, hiszen még a járvány elején vagyunk – hívta fel a figyelmet.

Egymást is védjük

Megtudtuk, azért is fontos, hogy minél többen beoltassuk magunkat, mert így a nem oltott társaink is védettebbek lesznek. Például ha egy öttagú családból négyen kérték az oltást, akkor az ötödik személyt is óvják a megbetegedéstől, ez az úgynevezett nyájimmunitás.