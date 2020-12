Influenza: megyénkben van a legkevesebb beteg

Hétezernél is többen kértek orvosi segítséget hazánkban influenzaszerű tünetek miatt az év 48. hetében. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint megyénkben van a legkevesebb panaszos. Még érdemes beadatni az ingyenes védőoltást.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Továbbra sincs az országban influenzajárvány, ugyanis a Nemzeti Népegészségügyi Központ, Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába érkezett öt mintából egyetlen egyben sem mutatták ki az influenza vírust az elvégzett vizsgálatok. A központ legfrissebb információi szerint a fekvőbeteg-ellátó intézmények betegeinél kezdeményezett vizsgálatok során sem volt pozitív eredmény.

A szerdán közzétett adatok szerint hazánkban sehol sem jelentették az influenzaszerű megbetegedések halmozódását.

Kiderült az is, hogy az év 48. hetében az országban mintegy 7 ezer 400 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.

A legtöbb beteg a 15 és 34 év közöttiek, valamint a 35 és 59 év közöttiek körében van, a páciensek 36,6 és 35,6 százaléka tartozott ebbe a két generációba. Ezt követi a 0 és 14 év közöttiek korosztálya, akiknek 17 százaléka betegedett meg, míg a 60 év felettiek 10,8 százalékának volt influenzaszerű megbetegedése.

Az ilyen jellegű panaszok országszerte jelen vannak. A 100 ezer lakosra jutó orvoshoz fordultak száma Békés, Zala, Heves, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Fejér megyében a legmagasabb. Az említett megyékben 100 ezer lakosból 100-nál is többen keresték fel háziorvosukat, Békésben 180-an.

Ehhez képest megyénk jelentősen a sor végén áll, itt van a legkevesebb panaszos, 100 ezerből 18,7 személy beteg.

Érdekesség azonban, hogy az influenzajárvány idén januári megjelenésekor is arról adtunk hírt, sőt még február elején is, hogy Csongrád-Csanádból jelentették a legkevesebb beteget. Akkor a háziorvosok ezt azzal indokolták, hogy vélhetően sokan beadatták maguknak az influenza elleni védőoltást, így nem tudták elkapni a vírust.

A helyzet most is hasonló lehet, hiszen ahogyan arról lapunk is beszámolt, ebben az évben mindenki ingyenesen adathatja be a vakcinát, ami alig egy hét leforgása alatt el is fogyott, országos hiány lett belőle. Összesen 1,4 millió oltóanyag állt rendelkezésre október 20-tól, ez a tavalyi adag kétszerese volt.