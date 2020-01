Informatikai mérföldkövek – Szegeden kezdődött el a számítástechnika hazai felsőfokú oktatása

Az Intel első processzora, a Motorola mobiltelefonja és a Google-kereső éppúgy formálta a világot, ahogy a vonalkód vagy a Facebook. Itthon a kibernetika meghonosítása, a számítástechnika felsőfokú oktatásának szegedi beindítása volt a legfontosabb mérföldkő.

A létrejöttének ötvenedik évfordulóját ünneplő, nemzetközi Projektmenedzsment Intézet (PMI) összegyűjtötte az 1969 és 2019 között projekteket, amelyek a legnagyobb hatással voltak világunk alakulására. A technológiai szektorra az alábbi tíz „történés” gyakorolta a legnagyobb hatást:

1. World Wide Web – 1993-ban vált nyilvánosan elérhetővé, s napjainkban mindenütt jelen van.

2. Intel 4004 – az első, kereskedelmi forgalomban is elérhető mikroprocesszor 1971-ben mutatkozott be, és elindította a laptopok és mobiltelefonok fejlődését.

3. DynaTAC 8000X – a Motorola első „használható” mobiltelefonja 1983-ban jött ki, 1 kilós volt és 10 órát működött egy feltöltéssel.

4. Google-kereső – 1998-ban jelent meg, hamar túllépett a konkurencián, és ma is a keresések 90 százalékát uralja.

5. iPod – a 2001 októberében megjelent hordozható zenelejátszójával az Apple újrafogalmazta a kezelhetőséget.

6. Watson – az IBM szuperszámítógépes mesterséges in­­telligenciája már 2010-ben képes volt legyőzni az embert kvízjátékban.

7. Alexa – az Amazon cég 2014-ben bemutatott virtuális asszisztensével normál beszédben lehet kommunikálni.

8. Vonalkód – 1974-ben használták először egy csomag Wrigley’s Juicy Fruit rágó beolvasására, de ma is nélkülözhetetlen.

9. Skype – az ismert online kommunikációs szoftver 2003-as megjelenésével véget vetett a drága nemzetközi telefonhívá­soknak.

10. Facebook – a 2004-ben indult oldal a közösségteremtés mellett a hirdetési piacot is gyökeresen átformálta.

Adódik a kérdés, melyek voltak Magyarországon a legfonto­sabb informatikai projektek? Szalay Imre, a Neumann Társa­ság ügyvezető igazgatója úgy véli, ha Kalmár László matematikus az ötvenes években nem fordul a kibernetika felé, és vállalja fel ennek minden nehézségét – áltudománynak tartották –, a számítástechnikai képzés sem kezdődhetett volna meg Szegeden már 1957-ben. 1966-ban már az első hazai számítógépek fejlesztése is megkezdődhetett, bár ennek alapjául az amerikai Digital cég számítógépei szolgáltak. 1989-ig több mint 1600 rendszer készült, ez­­zel a TPA gépek jelentősen hozzájárultak az ország számítógépes, minőségi informatikai kultúrájának kialakulásához.