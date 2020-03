Innovatív megoldások az agykutatásban és a sportban

Az epilepszia kezelésére szolgáló prototípust és egy 3D-és alkari protézis működését is ismertették egy konferencián. Azok a fejlesztéssel, kutatással foglalkozó vállalkozások mutatkoztak be, amelyek tevékenységét egy inkubátorcég támogatta.

Három, széles körű érdeklődésre számot tartó projektcég is bemutatta fejlesztésének, kutatásának eredményét azon a zárókonferencián, amelyet csütörtökön tartottak Szegeden. A Creative Accelerator Kft. 2017-ben kezdte meg inkubációs tevékenységét, elsődlegesen az élettudományi szektorra fókuszálva.

Kutatásokat támogatnak

Halmosi Péter projektmenedzser elmondta, 180 cégből választották ki azokat, akiknek szolgáltatásokat nyújtottak. Egy-egy kutatással, fejlesztéssel foglalkozó vállalkozást 12-18 hónapig támogattak.

– Olyan korai fázisú élettudományi projekteket kerestünk főként a régióból, amelyeknél a kutatások már előrehaladott állapotban voltak, az inkubációs időszak végére pedig már prototípust kellett előállítaniuk – magyarázta. Halmosi hozzátette, hiánypótló tevékenységet végeznek, ilyen korai fázisban lévő kutatásokat más nem nagyon finanszíroz.

Vállalkozásfejlesztési tanácsadással is segítenek

A konstrukciót a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal és a Pénzügyminisztérium támogatta, ők választottak ki Magyarországon tíz vállalkozást, azzal a céllal, hogy újonnan alapított műszaki tudományos fejlesztéseket megvalósító cégek részére vállalkozásfejlesztési tanácsadást nyújtsanak.

– Egy induló cégnek nemcsak forrásra van szüksége, hanem szakértelemre is. Például egy fejlesztő rendelkezik valamilyen speciális orvosi, szoftvertechnológiai ismerettel, de nem ért a finanszírozáshoz, a cég növekedésével kapcsolatos problémák kezeléséhez. Ezeket az értékeket közvetítjük a cégek felé – hangsúlyozta a Creative Accelerator Kft. projektmenedzsere.

Epilepsziás betegeken segítő prototípust is bemutattak

A cég egy kivétellel egészségügyhöz kapcsolódó fejlesztéseket támogat, amelyeknek majdnem fele szegedi. Van, amelyik szoftvert gyártott, de olyan is, amely vakcinafejlesztéssel foglalkozik. Az egy kivételt, a dartsjátékhoz automatikus pontszámító rendszert kifejlesztő szegedi Scolia Technologies Kft. jelentette, amely tavaly megkapta a Dél-Alföldi Innovációs díjat. A projektzáró előadáson Gyimóthi László alapító mutatta be újításukat. Berényi Antal agykutató ismertette, azt a cégük által fejlesztett miniatürizált prototípust, amely az epilepsziás betegeken segít. A koponyacsont mögé beültetett prototípus célja, hogy ha elindul a roham, akkor egy másodpercen belül leálljon, és helyreálljon a normális agyműködés. A konferencián egy pécsi ortopédtechnikai vállalkozás is bemutatkozott, amely videón szemléltette, hogy miként működik a 3D nyomtatással készülő felső végtagi protézis.