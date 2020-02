Irodát kaphat a csongrádi diákönkormányzat

Ki mit tud?, idősek látogatása, közösségi programok szervezése, megjelenés a helyi médiában és egy állandó ifjúsági klub kialakítása – többek között ezek is szerepelnek a csongrádi diákönkormányzat idei programjában.

Mint Barta Zsófiától, a diákönkormányzat elnökétől megtudtuk, ezek közül az egyik legfontosabb, hogy egy állandó helyet tudjanak maguknak találni. A legutóbbi testületi ülésen elhangzott, a város részéről van fogadókészség, az önkormányzat épületében kaphatnak egy irodát.

– Jobb lenne egy biztos pont, mint állandóan vándorolni, eddig hol a régi Galériában, hol a múzeumban tároltuk az eszközeinket és szerveztük a taggyűléseinket. Örülnénk, ha az önkormányzat épületében kapnánk helyet – mondta a diákelnök.

Somogyi Árpád képviselő javaslatára az is felmerült, hogy akár a bizottsági üléseken is részt vehetnének a diákönkormányzat tagjai, így gondolataik akár a döntéshozatalban is megjelenhetnének. Ezzel kapcsolatban Barta Zsófia elmondta, jó ötletnek tartják, vannak olyan tagjaik, akik kifejezetten érdeklődnek az önkormányzati munka iránt, és véleményük is van róla.

A diákok emellett az éves programjukkal is igyekeznek aktívan részt venni a város életében: idén már második alkalommal rendezték meg Ki mi tud? tehetségkutatót, de a gyerekekre vár még pályaválasztási tanácsadás, egészségnevelés, felzárkóztatás és közösség-erősítő program is. Az idősekre odafigyelve idén is ellátogatnak az Őszülő Otthonba, ahol közös programokat szerveznek a bentlakókkal. A médiában is többet szeretnének megjelenni: tervezik, hogy ifjúsági rovatot szerkesztenek a helyi újságban, de a városi televízióban is szeretnének programjaikkal helyet kapni.