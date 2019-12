Ismeretlen lepte meg a hadiparkot

Több relikviát is felajánlottak a napokban a Szegedi Hadiparknak. A legmeglepőbb azonban az volt, amikor valaki egy reklámszatyorban akasztott a bejáratra többek között egy 1939-ből származó erkölcsi bizonyítványt.

„Erkölcsi magaviselete rendőri szempontból kifogástalan” – ez áll abban az erkölcsi bizonyítványban, amit 1939-ben állítottak ki egy 1912-ben született férfinek, akinek „állás elnyerése” miatt volt szüksége a dokumentumra, ami egy reggel valahogy a Szegedi Hadipark kapujára került.

Király Nikolász, a hadipark ügyvezetője a Délmagyarországnak elmondta, hogy nem tudja, ki akaszthatta a kapura a nejlonzacskót, amiben az erkölcsi bizonyítványon kívül egy Énekeljetek munkásőrök című könyvecske, egy korabeli elemi iskolai ellenőrző, egy KISZ-es öv és egy katonai ruha is volt.

– Mindenesetre köszönjük az ismeretlen támogatónak a felajánlást – mondta az ügyvezető, aki hozzátette, hogy minden hasonlót szívesen fogadnak.

– Szerencsére a napokban több felajánlás is érkezett. Kaptunk egy megsemmisítésre szánt T-55-ös harckocsi lövegcsövéből egy szeletet, és egy katonai kitüntetést is – mondta Király Nikolász.

Az is kiderült, hogy szintén nem régen egy kecskeméti gyűjtő különféle repülőgép- és helikoptertartozékokat ajándékozott a parknak, egy másik lelkes adományozó pedig egy katonai rádióval és a hozzá tartozó fülhallgatóval lepte meg őket.

A hadiparknak még tavasszal volt egy komolyabb szerzeménye is. Akkor egy Csehszlovákiában gyártott Prága PLDVK nevű önjáró légvédelmi gépágyúval gyarapodtak. Ezt a típust 1959 és 1975 között gyártották. A több mint 10 tonnás harcieszközt egy 7500 köbcentis motor hajtja, és 60 kilométeres sebességgel is tud menni. Érdekessége, hogy a csehszlovák katonákon kívül Jugoszláviában, Szíriában és Líbiában is használták, a délszláv háborúban pedig komoly szerepe volt.

Király Nikolász azt is elmondta, hogy szívesen fogadják a legapróbb, világháborús, sőt hidegháborús felajánlásokat is, mert meg szeretnék menteni a fiatalok számára ezeket a történelmi emlékeket. Az adományokat pedig ajándék belépőjegyekkel tudják honorálni.

Ilyen adományozó volt egy nemrég elhunyt körzeti megbízott özvegye is. Az idős asszony felhívta az ügyvezetőt és elmondta, hogy a férje négy különböző egyenruháját szeretné a parknak ajándékozni. Szintén egy idős nőtől, egy tüzértiszt özvegyétől is kaptak relikviákat, többek között lovaglócsizmát és katonai ládát. Egy mozgássérült néni pedig saját maga vitt el kocsival tizenkét darab fémből készült makettet, orosz haditechnikai eszközökről.