Ismerkednek még a digitális oktatással az iskolákban

Van, ahol már zajlanak az online órák, máshol még csak dolgoznak a megvalósíthatóságon. Az iskolák számára teljesen új helyzetet teremtett, hogy az intézményeket bezárták, a pedagógus társadalom azonban egymást segítve dolgozza ki azokat a módszereket, melyek a jövő oktatásának alapjait is jelenthetik.

Hétfőn minden iskola bezárt Magyarországon, az oktatás meghatározatlan ideig digitális formában zajlik. Az elmúlt napokban a pedagógusok soha nem látott összefogásban dolgoztak azon, hogy mindez a lehető leggyorsabban megvalósuljon: különböző közösségi médiacsoportokban cseréltek ötleteket és osztották meg, milyen módszerek lehetnek működőképesek.

Szegeden van olyan iskola, ahol már meg is kezdődött az újfajta tanítási rend, a diákok és a tanárok élő online kapcsolatban vannak a meghatározott időpontokban, sok helyen azonban még mindig dolgoznak a megvalósíthatóságon. Az átmeneti időszakban ezekben az intézményekben egyoldalú kommunikációval oldják meg, hogy haladjanak a tananyaggal: a tanárok e-mail-ben elküldik a feladatokat, a diákok pedig saját tempójukban elvégzik.

– Hétfő délutánra minden osztály minden tantárgyához elkészültek a kurzusok a Google Classroomon – beszélt a Dugonics András Piarista Gimnázium megoldásáról Zsova Tamás igazgató helyettes. – Este megkapták a diákok az erre a hétre szóló feladatokat, amelyeket a tanárok által meghatározott módon kell elvégezni. Ezeket a diákok a hét folyamán elsősorban önállóan oldják, tanulják meg. A végzős diákoknak szervezett próbaérettségiket megtartjuk, digitális eszközök segítségével.

A Dózsa iskolában a tanárok a Kréta rendszerének használatáról döntöttek és már el is indult a távoktatás. – Voltak eleinte zökkenők: nem sikerült belépni vagy lassú volt az internet, de szépen lassan mindenki belejön ebbe az új oktatási formába – fogalmazott Szuromi István intézményvezető, aki szerint ez az új helyzet a pedagógusok módszertani megújulását is segíti, ami hosszútávon is hasznára lesz az oktatásnak.

– Eddig olyan jelzést sem kaptunk, hogy valaki ne tudná megoldani az otthoni tanulást, de akinek nincs számítógépe, lehetősége van arra is, hogy bejöjjön az iskolába és ezeket az eszközöket használja.

A pedagógusok abban egyetértenek, hogy bár a helyzet most elsősorban számukra nehéz, a diákoktól is új erőfeszítéseket vár majd az új tanulási forma. Fontos a jó időbeosztás és a koncentráció, illetve annak a tudatosítása, hogy nem szünet van, csak az iskola áthelyeződött az otthonok falai közé.