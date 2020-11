Ismét el kell zárniuk a baromfikat a gazdáknak

A közelmúltban több európai országban is azonosították – elsősorban vadmadarakban – a madárinfluenza jelenlétét. Mivel több faj vonulási útvonala hazánkat is érinti, elrendelték a baromfik kötelező zártan tartását.

Bognár Lajos országos főállatorvos azonnali hatállyal el­­rendelte a baromfik kötelező zártan tartását minden olyan állományban, ahol a kifutó fe­­lülről és oldalról nem védett megfelelő erősségű madárhálóval. A madárinfluenza vírus jelenleg főként vadmadarakban van jelen, de az elmúlt hetekben tenyésztett szárnyasállományokban is okozott már megbetegedést a határainkon túl.

A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal (Nébih) azt közölte, hogy

a baromfikat fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen kell etetni, itatni. A takarmányt zárt, fedett helyen szükséges tárolni. Az alom tárolását ugyancsak zárt helyen vagy fóliával letakarva kell megoldani.

Az állatok megbetegedését, illetve annak akár a legcsekélyebb gyanúját is azonnal be kell jelenteni az állategészségügyi szolgálathoz. Hazánkban legutóbb év elején jelent meg a madárinfluenza, ami Csongrád-Csanád megyét is súlyosan érintette. Mintegy két tucat gazdaságban mutatták ki a vírus jelenlétét, több mint félmillió szárnyast kellett leölni, többségét megelőzési céllal. Magyarország június 5-e óta madárinfluenza-mentes.

Móricz Jenő nagymágocsi li­­­batartónak most üresek az óljai, nemrég szállított, és legközelebb csak tavasszal hoz kislibákat.

– 31 év alatt szerencsére még soha nem fordult elő az állományaimban fertőzés, így madár­influenza sem. Mindent megteszek, hogy ne kerüljön be a vírus a telepre, minden szabályt betartok és betartatok. Szigorú követelményeknek kell megfelelnünk, némelyik szerintem fe­­lesleges is, érződik rajta, hogy íróasztal mögött hozták, de természetesen azokat is betartjuk – mondta a gazda. Hozzátette, a telephelye kapuja mindig zárva van. Aki oda bemegy, védőfelszerelést kell használnia. Ehhez van lábzsák, köpeny, hajháló is, és kötelező a fertőtlenítés.