Ismét fertőtlenítik az utcákat, elhalasztják a sokadalmat is

Megint jóval több koronavírusos beteget regisztráltak Csongrád-Csanád megyében, mint egy nappal korábban. A legfrissebb adatok 300 igazolt fertőzöttről szólnak. Több településen is elkezdték a felkészülést a második hullámra, Domaszéken például újra fertőtlenítik a közterületeket, Mórahalmon pedig szigorítottak az ügyfélfogadási renden a polgármesteri hivatalban.

Arról, hogy Szegeden, illetve a város és a megye iskoláiban történt-e változás, most nem kaptunk tájékoztatást, viszont több település is azt közölte, hogy elkezdték a felkészülést a második hullámra.

A települések honlapjain és közösségi oldalain részletezték, hogy Domaszéken, Mórahalmon és Zákányszéken is el­­kezdődött a megelőző intézkedések bevezetése.

Fertőtlenítenek

Domaszéken szeptemberben is folytatják a közterek, közterületek fertőtlenítését. Azt kérik, hogy az önkormányzati ügyintézéskor mindenki szabályosan viseljen védőmaszkot, amit a hivatal dolgozói is hordanak. A sportcsarnokban 80, a Sárkányhegyi Közösségi Házban 30 ember tartózkodhat egyszerre. A településvezetés arról is döntött, hogy a szociális ellátórendszerben dolgozóknak maszk- és kesztyűutánpótlást biztosítanak, és megkezdték a többi, védekezéshez szükséges eszközök és anyagok beszerzését is.

Két fertőzött

Domaszéken jelen pillanatban két aktív esetről tudnak, akik fertőzöttek. A polgármester fel­­vette velük a kapcsolatot. Karanténban lábadoznak, és egyelőre úgy néz ki, hogy senkit sem fertőztek meg.

Zákányszéken eddig nem volt koronavírusos beteg, ezért ott nem vezettek be komolyabb korlátozásokat egyelőre. Ott is a maszkviselést, az alapos kéz­­mosást és a védőtávolság betartását várják el a helyiektől.

Mórahalmon tegnaptól a fo­kozódó járványügyi helyzetre tekintettel ismét központi ügyfélfogadást vezetnek be a polgármesteri hivatalban. Ez azt jelenti, hogy kizárólag a főbejáratnál kialakított ügyfélfogadó pultnál van lehetőség személyes ügyintézésre.

Elmarad a sokadalom

Lefújták a szeptember 12-re tervezett Nagyéri Sokadalmat. Lőrincz Tibor polgármester el­mondta, mindent előkészítettek, megszerveztek, ám mivel a település közelében is felmerült a koronavírus gyanúja, elmarad a rendezvény.

Mint megírtuk, Csanádalbertin is felmerült a koronavírus gyanúja, ott elővigyázatosságból bezárták az idősek napközijét. A szomszédos, 4 kilométerre lévő Békés megyei Tótkomlóson pedig 6 igazoltan koronás beteget szűrtek ki.