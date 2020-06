Ismét kötelező lesz a híveknek a szentmise

Június elsejétől módosították a veszélyhelyzet ideje alatt a bí­­róságokon érvényben lévő sza­­bályokat. Legfontosabb vál­to­zás, hogy az ügyfelek újra személyesen intézhetik ügyeiket a kezelőirodákban, így a Szegedi Ítélőtáblán is.

Azonban a bíróság épületé­­be kizárólag maszkban lehet belépni, és érkezéskor a bíróság által biztosított kézfertőtlenítő eszköz használata is kötelező. Az idézésre, értesítésre megjelenő ügyfeleknek és az egyéb ügyintézés miatt megjelenő személyeknek is nyilatkozniuk kell, hogy elrendeltek-e velük vagy családtagjaikkal szemben hatósági karantént, és az elmúlt 14 napban találkoztak-e fertőzött vagy vele érintkező személlyel. Erről részletesen az ítélőtábla honlapján lehet olvasni. Az épületben kizárólag az ügyintézéshez szükséges ideig lehet tartózkodni, a 2 méteres védőtávolság pedig kötelező. Idézésre, értesítésre megjelenő ügyfél leghamarabb az abban megjelölt időpont előtt 10 perccel léphet be a bíróság épületébe.

Fontos változás lép életbe június 14-től, úrnapjától a katolikus egyházban is. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye szerint a híveknek ismét kötelező lesz részt venniük a vasárnapi szentmisén, azonban az idősek és a betegek továbbra is felmentést kapnak. A nyilvános liturgia végzésének, illetve a szentségek kiszolgáltatásának módjáról a megyés püspökök továbbra is maguk dönthetnek.

Újra fogadnak ügyfeleket jú­­nius 24-től a Veolia Energia Magyarország Zrt. algyői irodájában is a Kastélykert utca 49. szám alatt. Így bárki elintézheti személyesen is a távhőszolgáltatással kapcsolatos ügyeit.