Ismét megnyitott a skanzen Makón – Fotók

A makói József Attila Múzeum udvarán évtizedek alatt látványosan bővült a szabadtéri kiállítás. Tavasztól őszig valódi élményeket kínál látogatóinak a hangulatos skanzen.

A makói Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény meszelt falú épületei a csanádi nagytáj paraszti kultúrájának emlékeit őrzik.

Hagymások hagyatéka

Hagymakaparó, tolókapa, dikkelő, hagymaásó és szedőrosta – az elsőre furcsa hangzású ne­vek másfél évszázada még a makói hétköznapok elengedhetetlen kellékei voltak. A tornácos Hagymásház és a látványosan berendezett apátfalvi lakóház mellé az évek során több érdekes tárgyi emlék került.

– Tavaly áprilisban egy nagy beruházás után nyílt meg a megszépült skanzen. Ezekkel a tavaly átadott és azóta kibővített kiállítási tárgyakkal várjuk idén is a látogatókat – mondta Szikszai Zsuzsanna igazgató.

A korhűen berendezett lakóházak mellett a gyűjtemény sok más különlegességgel büsz­­kélkedhet. A hambárok, a szántalpas kasok, a kovács- és bognárműhely épületei az évek során még színesebbé tették a szabadtéri kiállítást.

A paraszti gazdálkodást is ismertetik

A gazdálkodás terménytároló épületei jellegzetes darabjai a kiállításnak. A hombárok – amit a makai tájnyelvben hambárnak neveztek – és a szántalpas kasok falát tapasztásos technikával ké­­szítették. A csanádi nagytáj gabonatároló épületeinek falát vesszőből fonták, majd kívül-belül sárral tapasztották.

– A deszkás hambárt a kornak megfelelő demonstrációs tárgyakkal rendeztük be, ezeket a tárgyakat kézbe is vehetik a látogatók. Egy-egy gyerek rostálhat, kukoricát morzsolhat, akár óvatosan kézbe vehet egy kaszát. A régi szekérre felülni is nagy élményt jelent – magyarázta Szikszai Zsuzsanna.

Régi korok mesterei

A kovács- és bognárműhely szintén a 20. század elejéről származik, és az 1960-as évekig használták a kiállított tárgyakkal. Farkas Pál kovácsmester és Bagosi Sándor bognármester egymás mellett dolgozott. Amíg a kovács patkolta a lovat, addig a bognár kereket javított.

A múzeum munkatársai mo­­dern szemlélettel igyekeznek hű képet adni arról, hogy milyen is lehetett a régi korok jellegzetes, falusi világa. A skanzent kétnyelvű ismeretterjesztő táblákkal látták el, ezek QR-kódja is a látogatók minél színvonalasabb tájékoztatását szolgálja.