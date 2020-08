Önfeledt alkotásra gyűltek össze a családok az Angyal-várba– Galéria

A hétvégén megnyitott mindszenti Angyal-vár tulajdonosa, Beke Mari a jövőben gyerek- és felnőttszakköröket tervez a felújított parasztházába. Barátaival, segítőivel egész napos mesterségbemutatót szerveztek.

Az alkotás önfeledt öröme számtalan család életéből hiányzik, az okok között kereshetjük az elmélyülést hátráltató hétköznapi tempót, a digitális eszközhasználatot, a személyes tapasztalatok hiányát. De a felkínált lehetőségekkel sokan élnek. Beke Mari tíz évvel ezelőtt – akkor még fővárosi lakosként – vásárolta meg mindszenti parasztházát, amit azóta védett népi épületként, pályázati támogatással felújíttatott. Az elmúlt két évben elkészült a faragott oromzat és a teljes rekonstrukció.

Kipróbálható régi eszközök

A házban kezdetben gyerekeket táboroztatott, egy zsámbéki iskola tanáraként a nyári táborokat a mindszenti Angyal-várba szervezte. Itt mindenféle kézművességgel megismertette tanítványait, köztük például a fazekassággal, amihez az égetőkemence, a fazekaskorong, eszközök és szerszámok is adottak udvarában. Mostanra kialakította a foglalkoztató színt és a néprajzi látványtárát, ahol a több száz egybegyűjtött eszköz, a régi szerkezetek kipróbálhatók, működtethetők. Az utolsó augusztusi, tikkasztóan meleg szombaton az Angyal-várat benépesítették a tulajdonos barátai: artisták, kézművesek, mesteremberek, szakkörvezetők, fazekasok és népművészek. Az önfeledt alkotásban segítve a kíváncsiskodókat.

Vésővel és kalapáccsal is dolgoztak

Beke Mari először szervezett ilyen közösségi napot, a program előtt nem sejtette, hogy már délelőtt zsibongva foglalják el a családok házát és kertjét. Számtalan egyéb mellett erőszakmentes, vegetáriánus konyhával, fafaragással, kerámia- és nemezkészítéssel készültek. Az épület legbelső szobájában a nemezkészítés iránt leginkább a felnőttek érdeklődtek, míg a külső térben főleg a gyerekek kézműveskedtek. Pár óra elteltével az udvaron szinte valamennyien viselték a saját, Kuzma Csilla segítségével készített kitűzőt. A bátrabbak kipróbálhatták a fafaragást, olyannyira, hogy a mesterember fél éve készülő alkotásán dolgozhattak vésővel és kalapáccsal.

A kerámiakészítés is sokakat vonzott, az avatottabbak mellett a műfajjal most ismerkedők munkálkodtak. A ­kenyérlángos sikere miatt alig győzték a sütést. A tulajdonos jövőben gyerek- és felnőttszakköröket tervez felújított parasztházába.

Mesterségekre fogékonyan

– Ez a nap a gyerekeké – mondja az egyik, Vásárhelyről érkező háromgyerekes édesanya, aki azt mondja, lányai annyira lelkesek, hogy szinte mindent kipróbálnak. Pár óra alatt teljesen elfáradnak a sok élménytől. A mellette álló szentesi édesapa lányai a vegetá­riánus ebéddel ismerkednek. Az inkább húsételekhez szokott gyerekek óvatosan barátkoznak az eleinte furcsa és ismeretlen ízekkel.

– Sokan kifejezetten a kézművesség miatt jönnek a programra – mondja Beke Mari. Azt ő is megerősíti, hogy a mai gyerekek ritkán jutnak új élményekhez, az alapvető gyakorlati hiányosságaik mellett a technikai gondolkodásuk, például anyag- és eszközismeretük is darabos. – Azt viszont látni kell, az új élményekben, a felfedezésekben örömmel merülnek el. Meglep például a fonalgrafikai program sok érdeklődője. Ez is bizonyítja, mennyire fontos, hogy mivel kínáljuk meg őket, milyen technikákat mutatunk meg a fogékony gyerekeknek.