Ismét nemzetközi hírű kutatókkal találkozhatnak a Szegedi Tudós Akadémia növendékei

A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva hozták létre.

Ole Petersen dán származású orvos-fiziológussal és Bert Sakmann Nobel-díjas német sejtfiziológussal találkozhatnak a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és tehetséggondozó program, a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) növendékei és hallgatói a Tisza-parti városban hétfőtől – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

A Nobel-díjasok és tehetséges diákok tizennegyedik találkozóján Ole Petersen A tudós útja: élettapasztalat címmel tart előadást. A háromnapos rendezvény során a 2013-ban indult SZTA program hallgatói közül többen is előadásokon mutatják be saját kutatásaikat, a kezdeményezésben résztvevő mentorok is beszámolnak tudományos munkájukról, és a középiskolások a szakemberek laboratóriumaiba is ellátogathatnak. A találkozón adják át az idei Kiváló hallgató díjat.

A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között – a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan – végigkísérő programot, amelynek célja, hogy hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.

A hazai és nemzetközi mentorok részvételével zajló program már hatodik éve sikerrel működik, a kezdeményezéshez országszerte 12 bázisiskola csatlakozott, ahol a tanárok napi munkájukon felül foglalkoznak a tehetséges diákok kiválasztásával és folyamatos fejlesztésével, a nekik szóló helyi programok szervezésével.

A kezdeményezés részeként Szegeden és Hódmezővásárhelyen képzési központokat alakítottak ki, ahol a fiatalok megismerkedhetnek a biológiai kutatási módszerek alapjaival. Az egyetemista korosztályból – felvételi eljárás útján – kerülnek ki a program ösztöndíjasai, jelenleg negyven hallgató.