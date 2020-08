Ismét tabukat dönget új könyvében B. E. Belle, azaz Barát EnikőA Hazugok és a Megtörtek sikere után ismét tabukat dönget új könyvében B. E. Belle, azaz Barát Enikő. A szentesi lány ezúttal az árvaházak komor falai mögé enged bepillantást igaz történet ihlette regényével.

Novemberben jelenik meg B. E. Belle legújabb könyve, az Árvák. Az új történet merőben más, mint a korábbi művei, saját bevallása szerint ez lett az eddigi legkínzóbb, mégis legfelemelőbb írása. A könyvben három lány, a korán árvaházba került Leroux nővérek életét követheti végig az olvasó, miközben olyan kérdésekre keresheti a válaszokat, mint hogy hogyan nőnek fel gyermekek szülők nélkül, milyen élet vár azokra, akikről lemondtak, vagy juthat-e szeretet azoknak, akiknek sosem mutatták meg, milyen az?

– Az új könyvem három árvaházban felnövő testvérről szól, hogy ők hogyan élték meg sorsukat, hogyan dolgozták fel a velük történteket. Halogattam ennek a témának a megírását, de egy nap úgy ébredtem fel, hogy mégis nekifogok. A kutatómunkám során nagyon nehéz sorsokkal találkoztam, embert próbáló történeteket hallottam. Ezt nekem is komoly feladat volt feldolgozni, lelkileg megviselt. Ezeket a történeteket hallgatva átértékeli az életét az ember, rájöhetünk, hogy szerencsésebbek vagyunk, mint gondolnánk. Úgy gondolom, hogy meg kell találnunk azokat a dolgokat az életünkben, amiknek lehet örülni, emellett a családi kötelékekre is jobban oda kell figyelnünk – véli az írónő.

A novemberben megjelenő könyv a harmadik helyen debütált a Libri előjegyzési sikerlistáján, a szépirodalmi előjegyzési sikerlistát pedig több mint egy hétig vezette. Az Árvák érdekessége, hogy nem a szerző előző könyveit megjelentető Álomgyárnál jelent meg, hanem a Maraton kiadónál – ez Barát Enikő saját kiadója. – Azért alapítottam saját kiadót, mert megvannak a saját ötleteim, terveim. Az előző könyveimben erős volt az erotikus, szókimondó vonal, a mostani egy mélylélektani könyv, ezért is választottam ehhez a másik stílushoz a másik kiadót. Ha majd egyszer a jövőben elindulnak a könyveim a maguk útjain és lesz időm maximálisan odafigyelni más szerzőkre is, akkor távlati terveim között szerepel, hogy más írók könyveit is kiadjam, de egyelőre nem szeretném túlvállalni magam – beszélt terveiről a fiatal írónő.