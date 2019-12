Itallal kínált a „csodaszarvas”

Szombaton a csíramáléé, vasárnap pedig a fából faragott agancsosoké volt a főszerep a városháza előtti téren.

A hétvége első napján a helyi gasztronómia egyik büszkeségét, a csíramálét csempészték a karácsonyi vásár forgatagába. A téren egy magyar rekordkísérletnek is szurkolhattak az érdeklődők, ugyanis 18-féle csíramálés desszert készült a panna cottától a töltött palacsintáig. Jövőre bővítenék is a rendezvényt, Gergely Ildikó szervező szeretné, ha a desszertborok is megjelennének az adventre hangoló gasztronapon. Vasárnap „felnőtt játszóházzá” alakult a tér, ahol a fúrás-faragásé volt a főszerep. A csapatok egy rönkfa-szarvaskészítő versenyen tehették próbára az ügyességüket és szép­érzéküket, a közönséget pedig sültalmakészítés, puncs, forralt bor és a program zárásaként a Seres Brothers karácsonyi koncertje várta.