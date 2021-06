Itt a nyár első hőhulláma, mindenki igyon sok folyadékot

A következő napokban várható tartós hőség miatt szombattól hőségriasztást adott ki Müller Cecília országos tiszti főorvos. Hétvégén akár 35 fok is lehet napközben, és éjszakánként sem lesz hideg. Aki most kap észbe és klímát szeretne, akár heteket is várhat.

Ezt ne hagyja ki! Karácsonynak csak ugródeszka volt a főváros

Igazi strandidő, nagyon meleg lesz a hétvégén, Müller Cecília országos tiszti főorvos pedig kiadta a hőségriasztást. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében azt írta, az országos tiszti főorvos szombaton éjféltől kedd éjfélig rendelte el másodfokú intézkedését.

Megterheli a szervezetet

A szakemberek arra kérik az autósokat, vezessenek óvatosan. Kiemelték: a nagy hőség megterheli a szervezetet, ezért kérik, hogy mindenki igyon sok folyadékot.

Hozzátették: 11 és 15 óra között lehetőség szerint senki ne tartózkodjon a napon, aki teheti, legyen árnyékban, légkondicionált helyiségben, és a legmelegebb órákban kerülje a megterhelő fizikai munkát. Sokan ilyenkor kapnak észbe: jó lenne egy izzasztó nap után hűvös lakásba hazaérni. Érzékelik ezt a klímaberendezések forgalmazásával foglalkozó cégek is, hiszen megsokszorozódott a megrendelések száma.

Többhetes várólista

– Jelenleg átlagosan napi tíz új klímatelepítésre kapunk megbízást, a kapacitásunk azonban nem bír ennyit. Még úgy is, hogy szombatonként is dolgozunk, többhetes várólistával kell számolniuk azoknak, akik most szeretnének légkondicionálót telepíttetni – mondta Tornyi Koppány, a Dél-Alföldi Klíma Kft. ügyvezetője. Hozzátette: szinte minden évben megfigyelhető, hogy sokan a meleg megérkezésével kapnak észbe, szerencsére azonban egyre többen vannak, akik előre terveznek és mondjuk a téli hónapokban szereltetik fel az új készülékeket.

Ma már nem luxus

– Ma már nem számít luxusnak a légkondicionáló a háztartásokban. Általában nem is a legolcsóbb készülékeket keresik, mert sokaknak számít a kinézet, a távoli vezérlés lehetősége és az is, hogy fűtésre is alkalmas legyen. Utóbbi funkciót egyre többen használják, főleg munkahelyeken és üdülőkben, akár teljesen kiváltva a többi fűtési módszert – tette hozzá az ügyvezető. Ilyen paraméterekkel jelenleg 250-350 ezer forint körüli összegbe kerül most egy klímaberendezés és annak telepítése. Természetesen vannak ennél pénztárcakímélőbb lehetőségek is, a szakemberek szerint azonban érdemes odafigyelni arra, hogy megfelelő garanciális háttér is legyen a megvásárolt termék mögött.

Kevesebb sör fogyott

Rég nem látott mértékben, 13 százalékkal csökkent a söripar teljesítménye tavaly, miközben a teljes élelmiszeriparé mindössze 1 százalékkal. A Központi Statisztikai Hivatal friss elemzésében azt hangsúlyozta, hogy a visszaesést főleg a tömegrendezvények elmaradása és a vendéglátóipari forgalomcsökkenés okozta. A 15 éves és annál idősebb magyarok heti átlagos sörfogyasztása 2,6 liter volt 2019-ben, a mennyiség rangsorában 3,1 literrel a Dél-Alföldön élők állnak az első, a főváros lakói pedig az utolsó helyen, a megyei adatok nem ismertek.

Inkább este iszunk

– Ha nagyon meleg van napközben, nem ülnek le egy teraszra sörözni az emberek, de az este pótolja a gyengébb fogyasztást – mondta megkeresésünkre Nagy Gergely. A Maláta kézműves sör- és grillkertet is üzemeltető szakember úgy látja, javul a sörkultúra, ők kommersszel nem is foglalkoznak. Van igény a minőségi kézműves sörökre, ezt az is bizonyítja, hogy utánuk még több hasonló hely meg tudott nyitni Szegeden.

– Nyugatot nézve van még hova felzárkózni, növelni a minőségi sörök arányát az összes forgalomban, de ez pénzkérdés – hangsúlyozza.

Fákkal védekeznek

Bordányban már reggel hatkor a hűvösebb időben elindulnak a településüzemeltetés munkatársai, hogy ne a legnagyobb hőségben dolgozzanak. Dudás Zoltán, a településüzemeltetés vezetője elmondta, jövő hétfőn háromszáz tő levendulát ültetnek majd ki a főút mentén, ennek készítik elő a terepet locsolással. Tanács Gábor polgármester pedig azt emelte ki, hogy úgy készülnek nem csak erre a mostani hőségriadóra, hanem a globális felmelegedésre, hogy rengeteg fát ültetnek ki folyamatosan a faluban egy ültetési tervnek megfelelően.

Párakapuk és mobil ivókutak Szegeden

A hőség miatt a Szegedi Vízmű kihelyezte a párakapukat a városban a már megszokott helyekre a Mars téren és a Klauzál téren. Mobil ivókutakat és ivócsapot is üzembe helyeztek a Mars téren, a párakapu mellett, a Dugonics téri körforgalomnál a Tesco közelében és az Aradi vértanúk terén az OTP mellett. Az ivókutak és a párakapuk várhatóan a nyár végéig a helyükön maradnak.

Időjárási rekordok Szegeden

A Szegedi Magaslégköri Obszervatórium hivatalos adatai szerint az abszolút ma­­­xi­mumot Szeged belterületén 2007. július 22-én és 24-én mérték, amikor 39,8 fok volt, a legmagasabb napi középhőmérséklet pedig 31,8 fok volt 1950. július 5-én.