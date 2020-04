Itt a tavasz, irány ki a kertbe!

Immár vitathatatlanul beköszöntött a tavasz, melynek révén bőven akad teendő az udvarokon, kertekben. Itt az ideje a gyepszellőztetésnek, bizonyos zöldségnövények veteményezésének és a bogyós gyümölcsű cserjék ültetésének. A dísznövények ültetése tekintetében azonban a türelem a főszabály a kertészek számára Németh Anikó, a Szegedi Füvészkert igazgatója szerint.

A gyümölcsfák esetében a metszés és az első lemosó permetezés a legtöbb helyen megtörtént. A szilvafélék és cseresznyék már lassan elvirágoznak, a barackféléken pedig sajnos már kisebb fagykáron is túl vagyunk. Így a gyümölcsfák esetében a kertművelők legfőbb dolga jelenleg a várakozás. A gyep, valamint a virágos- és konyhakertek tekintetében azonban április közepe korántsem a lazítás ideje a kertészkedők számára.

Szellőztessünk!

A hidegek elmúltával az elmúlt néhány hétben olyan sokat nőtt a fű, hogy már jobbára mindenki túlvan az első fűnyírásokon. Ha még nem jött el az ideje, a napokban mindenképpen érdemes belevágni.

– Ahhoz, hogy igazán szép gyepünk legyen, érdemes gyepszellőztetéssel kezdeni a szezont, amit a legegyszerűbb módon egy gereblyével is megtehetünk. Ez annyit tesz, hogy a fűcsomók tövét levegőhöz juttatjuk, vagyis eltávolítjuk azt az összefilcesedett, megkeményedett, akár tavalyi avarmaradványt, mohát, melyek ezt gátolják. Egy erősebb gereblyézést végzünk, mely egészen a talajszintig hatol – magyarázta Németh Anikó, a Szegedi Füvészkert Bronz Érdemkereszt polgári tagozatával kitüntetett igazgatója.

A szellőztetés után érdemes tápanyag-utánpótlással segíteni a fű fejlődését direkt gyepre használható műtrágyával, vagy egy kis komposzt kiszórásával.

– Ha hiányokat tapasztalunk a gyepben, ilyenkor érdemes felülvetéssel próbálkozni, tehát fűmagot szórni a hiányos helyekre. Ha pedig már kellőképpen melegek az éjszakák is, tehát már nincsenek mínuszok, akkor lehet füvesítéssel próbálkozni, majd ügyelni kell a friss gyep folyamatosan nyirkosan, nedvesen tartására – mondta, majd hangsúlyozta: a legújabb kertészeti trend a homogén gyeppel ellentétben a kétszikűek megjelenését támogatja a fű között.

– Ne aggódjunk, hogy nem golfpálya minőségű a gyepünk. Ott, ahol megjelenhetnek virágzó növények, gyomfajok a fűfajok mellett, sokkal gazdagabb lesz a kert élővilága. A megporzó rovarok, mint a pillangók és méhek, találnak maguknak táplálékot és búvóhelyet – mondta.

Türelem, muskátlit terem

A virágoskertekben jelenleg a hagymás növények nyitogatják szirmaikat, mint a tulipán, a jácint, a nárcisz és a gyöngyikék.

– Ha elvirágoztak, és már a levelek is visszahúzódtak, akkor lehet a hagymákat kiszedni. Ez ugyan kicsit késlelteti a virágoskertek későbbi betelepítését, de érdemes megvárni, ugyanis ellenkező esetben nem tudnak visszaszívódni a hagymába a tápanyagok, melyek nélkül jövőre nem lesznek virágzók – fejtette ki a szakértő, aki a türelem fontosságát hangsúlyozta.

– Április elején még nem érdemes egynyári virágokat ültetni, mint a büdöske vagy a muskátli, mert éjszakánként még hideg van, amit ezek a növények nem bírnak. Ha valaki mégis kiültetné már azokat, hidegebb éjszakákon le kell takarnia. Legideálisabb a hónap végén gondolkodni az egynyáriak kiültetésén – hívta fel a figyelmet.

Az évelő növények ültetését azonban most meg lehet tenni.

– Ez az időszak nagyon alkalmas arra, hogy a nagy töveket akár tőosztással szétszedegessük. Ha azonban átültetünk, mindig ügyeljünk az öntözésre. Mindemellett a tápanyag-utánpótlás a virágoskertekben is megtörténhet szerves trágyával vagy komposztborítással, meg lehet újítani a mulcstakarást is a tövek figyelembevételével – ajánlotta, majd hozzátette: a garázsokban, lakásokban, lépcsőházakban tartott dézsás növények, melyek akár mediterrán növények is lehetnek, például olajfák, leanderek, babér, lassan szintén kikerülhetnek a szabadba.

– Arra azonban figyelni kell, hogy nagyon erős az UV-sugárzás. Ezeket a növényeket hozzá kell szoktatni a természetes napsütéshez, tehát lehetőleg félárnyékba tegyük őket. Hidegebb éjszakákon pe-

dig érdemes fátyolfóliával letakarni e növényeket. Mindemellett lehetőleg ne nagyon szeles helyre helyezzük, hogy a gyenge hajtásokat ne tördelhesse le a szél – magyarázta.

Répa-retek igen, paprika-paradicsom még nem

A konyhakertekben a fagyok elmúltával megtörténik a talaj előkészítése, azaz a talajlazítás és a trágyázás. Aki még ezzel elmaradt, annak immár felettébb esedékes.

– A korán vethető magokat már elvetettük, de még mindig lehet zöldségnövényeket veteményezni, mint a mángold, a burgonya, a borsó, a sárgarépa, a retek, a saláta és a hagyma. Ezek a melegben megfelelő öntözés mellett szépen csírázni is fognak – fejtette ki Németh Anikó.

A melegigényes fajokat és fajtákat – mint a paprika, a paradicsom és a káposztafélék – azonban még semmiképpen nem szabad kiültetni. Ahhoz hidegek még az éjszakák.

Ellenben mostanában esedékes a bogyós gyümölcsű cserjék ültetése is, mint a ribizli és a piszke. A málnát is ideje megtisztítani az elszáradt hajtásoktól. A már a földben lévő eperpalántákat pedig egy kis szalmatakarással segíthetjük abban, hogy a későbbi terméséréskor a szemek ne legyenek koszosak, és ne rothadjanak el.