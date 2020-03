Itt van minden információ, amit a Vásárhelyi közétkeztetésről tudni lehet március 16-tól

Az önkormányzati cég, a HMSZ ZRT HÓD-MENZA közleménye:

„Mindenkinek megoldjuk az étkezését! Időseknek, fiataloknak, karanténban lévőknek

Hódmezővásárhely Közétkeztetésének szolgáltatójaként, a HMSZ Zrt „Hód-Menza” különösen nagy figyelmet fordít a gyermekek, betegek, felnőtt lakosság problémamentes és folyamatos ellátására. Elsődleges feladatunk a városi és a kakasszéki Kórház betegeinek, a vásárhelyi és a mindszenti Szociális Otthon lakóinak ellátása, valamint a gyermekek, tanulók étkezésének biztosítása. A két kórházi konyhánk működése változatlan, a többi konyhánk is maradéktalanul felkészült az ételek elkészítésére, kiszolgálására a különös helyzetre tekintettel.

Felnőtt étkezés:

Az ebédet alábbi telefonszámokon 30/749-8756 30/749-8759 30/749-8755 lehet megrendelni, vagy személyesen három helyen: a Serháztér utcai Szociális Otthon konyháján (kizárólag az oldalsó „konyhai” bejáratnál), a Cseresnyés kollégium konyháján, valamint a volt 602. számú iskola konyháján.

Az ezeken a konyhákon átvett ebédek ára a lakosság részére az Önkormányzat által biztosított kedvezménnyel 1000 Ft. Kiszállítással is lehet rendelni, ebben az esetben kizárólag eldobható csomagolásban visszük ki az ételeket 10.30 -13.00 óra között. Az ebéd ára így, csomagolással kiszállítással együtt, 1300 Ft. A fizetés egyelőre készpénzben történik, de dolgozunk azon, hogy bankkártyás fizetési lehetőség is legyen.

Lehetőség van a helyben fogyasztására is az ebédnek, a Cseresnyés kollégium és a volt 602. Szakmunkás iskola ebédlőjében.

A korábban előre megrendelt felnőtt ebédek a szokásos rend alapján vehetők át, illetve a helyszínen is elfogyaszthatóak. Itt lehetséges a hét többi napjára további adagszám-rendeléseket is leadni.

Az ételhordós kiszolgálás szabályai:

•Kizárólag tiszta ételhordót fogadhatunk el.

•A sorban állás szabályai szerint kérjük meg a vendégeinket, hogy egymástól 1-1,5 méterre álljanak

•Egyszerre csak egy ételhordót veszünk el, egy tálalási helyen.

• Amennyiben lehet, több sort alakítunk ki a tálalásnál. Úgy, hogy azok egymástól megfelelő távolságra vannak.

Iskolai Óvodai étkezés:

Hétfőn és az azt követő időszakban az iskolai, óvodai ügyeletekben jelen lévő gyermekek, tanulók és pedagógusok továbbra is megkapják a napi ételüket Hódmezővásárhelyen. Március 16-án, az intézmények reggel 8.00 – 8.30 között adhatják le a létszámot az ügyfélszolgálatunkon a megszokott elérhetőségeken.

A befizetett ebédek a későbbiekben jóváírásra kerülnek, attól függően, hogy ügyeletben, otthon tartózkodnak, elvitték, vagy a kijelölt ebédlőkben elfogyasztották az ételüket.

Lehetőség van két ebédlőben (Cseresnyés kollégium, Szakmunkásképző iskola ebédlőjében) a helyben fogyasztásra is.

Azoknak a gyermekeknek, akiket nem visznek az iskolai, óvodai, bölcsődei ügyeletekre, az ebédjüket az alábbi konyhákon lehet átvenni saját ételhordóban vagy elfogyasztani helyben:

Szakmunkásképző (602.) iskola konyhája (Szeremlei utca felőli bejárat) 11,00 – 13,00 óra között:

•Liszt F. Általános iskola

•Szent István Általános iskola mindkét telephely

•Klauzál Gábor Általános iskola mindkét (Klauzál, Nádor utcai) telephely

•Kozmutza Flóra Általános iskola

•Nádor, Klauzál, Tornyai, Szent István utcai, Szabadság téri óvodák

Cseresnyés kollégium konyhája (a kollégium Oldalkosár utcai főbejárata felől) 11,30 – 13,30 óra között:

•Bethlen Gábor Református iskola

•Varga Tamás Általános iskola

•Oldalkosár utcai óvodák és bölcsőde

•Pál utcai, Észak utcai, Magvető utcai, Pálffy utcai és Malom utcai óvodák

Kertvárosi Általános Iskola Konyhája (a Hóvirág utcai kerékpár tároló felől) 11,30 – 12,30 óra között:

•Kertvárosi Általános Iskola

•Kertvárosi óvoda és bölcsőde

Németh László Általános Iskola és Gimnázium ebédlője (Németh László utcai, oldalsó konyha bejárat felől) 11,30 és 13,00 óra között:

•Németh László iskola diákjai

Aranyossy Ágoston Általános iskola ebédlője (Szék utcai, oldalsó bejárat felől) 11,30 – 12,30 között:

•Aranyossy iskola dákjai

Diétás étrend kizárólag a vásárhelyi Kórház konyháján vehető át, mivel a diétás ételek elkészítésének speciális követelményei vannak. Amennyiben a jövőben a Kórház területére már nem lehet bemenni, úgy azt attól a ponttól már nem tudjuk biztosítani.

Azon oktatási és óvodai intézmények részére, amelyeknél alap esetben nem HMSZ „Hód-Menza” szolgáltatja az étkezést, és szolgáltatójuk nem képes biztosítani részükre a meleg ételt, természetesen nekik is tudjuk az ellátást szolgáltatni. Kérjük, hogy az intézmények vezetői, fenntartói jelentkezzenek egyeztetésre. A szülők a konyháinkon tudnak előfizetni.

Köszönjük szépen minden intézmény vezetőségének a pozitív hozzáállását, nagyszerű volt érezni, hogy mindenki a megoldást keresve támogatta elképzelésünket ebben a különös helyzetben.

Kérjük, hogy minden lehetséges kommunikációs csatornán, e-mail-en, üzenetben, csoportokba küldjék el, osszák meg üzenetünket, ne legyen olyan, aki nem kapja meg sem az üzenetet, sem az ebédjét. ”