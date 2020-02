Ivett túl van a műtéten, most sugárkezelésre jár

Gálos Ivett gyógyulásáért edzettek szombaton délután Hódmezővásárhelyen, a Serháztér utcai Mozgás Központban. Összesen 176 ezer forint gyűlt össze, amit átadnak a 16 éves kislány családjának.

Gálos Ivett 16 éves vásárhelyi fiatal, aki egyszer már leküzdötte a gyilkos kórt. Nemrég kiderült, újból kiújult az agydaganata. Karácsony előtt jártunk a családnál. Ivett nagyon erős kislány, ő és a családja is rendkívül bizakodnak, hogy a tinilány ismét győztesen kerül ki a csatából.

Ivettnek január közepén kellett befeküdnie a klinikára, ahol eredetileg úgy volt, hogy csak mintát vesznek a daganatból. A beavatkozást altatásban végezték. Úgy alakult, hogy az orvosi team a műtét során a daganatot is eltávolította.

– Kislányom jól viselte a beavatkozást. Megvan az eredmény, a daganat rosszindulatú volt. Azóta már a sugárkezelést is elkezdtük. Tizenhatszor sugarazzák. Emellett kemotablettát is kell szednie az áttét megelőzésére. Eddig öt kezelésen van túl – tudtuk meg Ivett édesanyjától, Forrai Hajnalkától, aki azt is elmondta, hogy kislánya most nem jár iskolába. Az iskolatársaival, barátaival mobiltelefonon tartja a kapcsolatot.

Ivett gyógyulásáért sokan összefogtak. A hódmezővásárhelyi Party Taxi felajánlotta, hogy a kislányt ingyen viszik a kezelésekre, Szegedre. Szombaton délután pedig az ugyancsak vásárhelyi Mozgás Központban tartottak egy edzést Ivettért.

– Nagyon megérintett bennünket Gálos Ivett esete. A kislány még csak 16 éves, de már másodjára küzd meg a rákkal. Én magam is daganatos beteg vagyok – mondta az edzésen Galiszné Kun Bernadett, a Mozgás Központ egyik edzője.

– Anyagilag szeretnénk hozzájárulni a kislány gyógyulásához. A vendégeinket arra kértük, hogy a mai edzésük árát ajánlják fel Ivettnek. Nem szabtuk meg az árat, mindenki annyival segít, amennyivel tud, vagy amennyivel szeretne. Kézműves vásárt is szerveztünk és tartós élelmiszert is gyűjtünk.

A nap végére 176 ezer forint gyűlt össze. A pénzt és a tartós élelmiszereket még aznap elvitték Ivettéknek.

Forrai Hajnalka elmondta, nagyon hálásak a segítségért a Mozgás Központnak, a taxisoknak, és mindenki másnak is, aki valamilyen módon szívén viseli a kislánya sorsát.