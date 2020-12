Januártól Szentesre járnak ügyeletre a mágocsi betegek

Január 1-jétől ismét Szentesre járnak majd a nagymágocsi lakosok orvosi ügyeletre.

Korábban is szentesi orvosi ügyelethez tartozunk, azonban az néhány éve összeomlott, a települési háziorvosoknak kellett ellátniuk a rendszert. Mi nem akartuk a saját két háziorvosunkat tovább terhelni, ez volt az egyik oka, hogy inkább Orosházát választottuk

– mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.

– Orosháza közelebb is van Nagymágocshoz, mint Szentes. A környék polgármestereivel szerettük volna elérni, hogy a tűzoltósághoz hasonlóan a mentők is Orosházáról jöjjenek hozzánk. Az is kézenfekvő lett volna, hogy a kórház tekintetében is Orosházához tartozzunk, de ez az elképzelésünk nem kapott zöld utat. Így vegyesen voltunk, ügyeletre Orosházára jártunk, de a szentesi kórházhoz tartoztunk, és a mentő is onnan jött a sürgős esetekhez. A lakosok sokszor nem tudták eldönteni, mi legyen, ügyeletre menjenek Orosházára, vagy mentőt hívjanak Szentesről.

A lakosság kérése az volt, hogy egységesítsük az ellátást, vagyis mindenben Szenteshez tartozzunk, így január 1-jétől az ügyeletet is a járásszékhelyen lehet igénybe venni

– tájékoztatott a település vezetője.