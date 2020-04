Járvány: lejtmenetben a használtautó-import

A döntéshozók szeretnék, ha csökkenne a külföldről behozott használt személygépkocsik száma, mert nem igazán fiatalok, és nem is feltétlenül környezetkímélők. A járvány most ezt „elintézi”, de visszaesett a forgalom a hazai autókat kínáló kereskedésekben is.

Márciusban 12,3 százalékkal kevesebb használt autó került forgalomba Magyarországon, mint 2019 hasonló időszakában. Mivel a válság kiteljesedése nem érintette a teljes hónapot, ezért a joautok.hu az utánpótlás kiapadására és csökkenő keresletre számít. A szakportál a következő hónapokban jóval erőteljesebb, akár 50 százalékot is meghaladó visszaesést valószínűsít a használtautó-behozatalban a tavalyihoz képest.

Az import használt autók forgalomba helyezésének további erőteljes csökkenésében számos tényező játszik szerepet. Közülük fontosak a veszélyhelyzeti intézkedések – beutazási stop, külföldről hazatérők karanténja, további hazai korlátozások –, melyek márciusban még nem a teljes hónap teljesítményét fogták vissza. Határzár és árfolyam A portál kiemeli, hogy a használtautó-import jelentős részét magánszemélyek bonyolítják, ők a következő hónapokban a határon átlépő forgalom zárlata miatt nem lesznek képesek további járműveket behozni, ami a meglévő kínálat folyamatos apadását okozza. Mely fogyás természetesen jelentősen elmarad a „békeidőkben” tapasztalt forgalomtól.

Fékezőleg hat az is, hogy több százezer ember egzisztenciája válik bizonytalanná a járványhelyzet okozta gazdasági válságban, ami az autópiacon legalább 4-6 hónapig tartó komoly keresletcsökkenést eredményez. Emellett az euró árfolyama az első negyedévben 330-ról 360 forint fölé emelkedett, ami közel 10 százalékkal tette drágábbá a használt gépjárművek behozatalát. Kevesebb lesz az új is – A használtautó-import visszaesése jelentős negatív hatást gyakorol a teljes hazai személyautó-piacra, ahol az így behozott személygépjárművek jelentik a fő utánpótlási forrást, mennyiségük továbbra is rendre felülmúlja az újautó-eladások mértékét – hangsúlyozza Halász Bertalan, a szakportál vezérigazgatója.

A használtautó-import mértéke a teljes első negyedévben 37,8 ezer darab volt, 4 százalékkal kevesebb az előző év hasonló időszakában regisztrált 39,3 ezres mennyiségnél. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma 32,7 ezer volt, itt a csökkenés erőteljesebb, ez a mennyiség csaknem 5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi 34,3 darab új személyautótól. Ez a mínusz annak tükrében sajnálatos, hogy az idei első negyedévben járvány nélkül már „dübörgött” volna piac, egyebek között a családi kedvezménnyel forgalomba helyezett új autóknak köszönhetően is. Félárbocon – A használtautó-kereskedők közel kétharmada szembesül azzal, hogy bevételei legalább 75 százalékkal esnek vissza a veszélyhelyzet miatt – derül ki a portál felméréséből. A telephelyek csaknem 10 százalékát március végével bezárták, további 40 százalékuk csak előre bejelentkező érdeklődők számára nyit ki. Döntő többségük csökkentett létszámmal üzemel, 40 százalékuk szabadságra küldte dolgozóit, miközben minden negyedik leépítésre is kényszerült már. A mostani helyzetet a kereskedések 60 százaléka csupán legfeljebb 3-4 hónapig fogja tudni kezelni a jelenlegi eszközeivel. Csak komoly vevők – Kollégát még nem küldtünk el, de minimum 30-40 százalékkal visszaesett a forgalmunk – mondta Jakab Gusztáv. A szegedi, Algyői úti Használtautók 2010 ügyvezetője hozzáteszi, igazából csak a komoly vevők térnek be hozzájuk, nézelődők alig, és szerencsére megmaradtak a törzsvásárlók is. Nyitva vannak, de csak 3 óráig, és nagyon odafigyelnek a higiéniára. Megtudtuk, átadás előtt minden autót kifertőtlenítenek.