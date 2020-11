Játszva kezdik a nyelvtanítást

A koronavírus miatt a legtöbb általános iskola – egyelőre úgy tűnik – nem, vagy csak online tud nyílt napokat tartani, így a leendő elsősök szülei számára megnehezedett az iskola­választás. Nekik segítünk intézménybemutató sorozatunkkal. Ismerjék most meg az Arany János Általános Iskolát.

Az Arany János Általános Iskola Szeged egyik legújabb építésű oktatási intézménye. A háromszintes iskolát parkosított zöld­övezet és sportpályák veszik körül, az otthonosság mellett pedig felszereltségével is vonzó lehet a leendő elsősök számára. Kissné Gera Ágnes igazgató elmondta, szinte minden tanteremben van már digitális tábla, ezeket a többi modern oktatási eszközzel együtt folyamatosan használják, így téve hatékonyabbá az oktatást. Ezeknek és a nevelőtestület munkájának köszönhetően az ide járó diákok a kompetenciaméréseken stabilan a jól teljesítők között vannak.

Playschool osztály

Az iskola szeptemberben 3 első osztályt indít, átlagosan 28-30 fős létszámmal. A város egyik legnépszerűbb képzését, a Playschool osztály tantervét a Pécsi Tudományegyetem angol tanszékével közösen dolgozták ki. A kommunikációközpontú nyelvoktatásba, mely az első években mesékre, mondókákra, játékokra épül, felső tagozaton lektorok is besegítenek. Az ide járók jelentős része két tannyelvű vagy speciális nyelvi osztályban tanul tovább, többen pedig nyolcadik évfolyam végén sikeres középfokú nyelvvizsgát tesznek. A két, általános tantervű osztályban szintén első osztálytól tanulják a gyerekek az angolt, közülük második év végén válogatják ki a tagozatos csoportot, mely emelt óraszámban tanulja ezt a nyelvet.

Informatika és művészet

Az informatika iránt érdeklődő fiatalok fakultáción és szakkörön tanulhatnak többet erről a területről. – Az akkreditált program az ECDL vizsgák négy moduljára készíti fel a tanítványainkat – mondta el az intézményvezető, aki kiemelte: az Epam System Kft.-vel való együttműködésnek köszönhetően a gyerekek az informatikai távlataiba is betekinthetnek. Akit inkább a művészetek érdekelnek, az rajz- vagy színjátszó szakkörre járhat délutánonként, a művészeti iskoláknak köszönhetően pedig helyben elérhető a néptánc-, a társastánc-, a zongora-, a furulya- és a szolfézsoktatás.

sport és közösség

Sportok tekintetében az Arany János Általános Iskola kiemelkedő röplabdában és tornában: mindkettőből jelentős országos eredményekkel büszkélkedhetnek diákjaik. – Ezek mellett hangsúlyosak a rekreációs sportok is: a testnevelés órák része az úszás, korcsolyázás és kerékpározás. Az idei évtől pedig együttműködünk a Grosics Akadémiával is, hogy a labdarúgásban tehetséges gyerekeket célzottan tudjuk fejleszteni – sorolta Kissné Gera Ágnes. Az iskolában fontosnak tartják a környezettudatos nevelést is. Az alsósok a Vadasparkba is járnak órákra, az 5.-6. évfolyam pedig erdei iskolába. Az osztályok közreműködésével madárbarát kert épül az udvarban, szelektíven gyűjtik a hulladékot, és van komposztálója is az intézménynek.

– Az igényes oktató-nevelő munka mellett iskolánkban kiemelt fontosságú a közösségi nevelés – hangsúlyozta az intézményvezető. Mint mesélte, az osztály, évfolyam és iskolaszintű programok folyamatosan jelen vannak a mindennapokban, hogy a gyerekek valóban jól érezzék itt magukat. Az iskolaelőkészítő foglalkozásokon is az a cél, hogy ezt az atmoszférát érzékeljék a leendő elsősök és szüleik. Éppen ezért bíznak benne, hogy tavasszal ezeket meg tudják majd tartani.