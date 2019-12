Játszva támogatták a kisteleki tűzoltókat

A szerencsekerekezéssel a szervezők egy 400 ezer forint értékű légzőfelszerelés megvásárlását tűzték ki célul, mellyel a szén-monoxid-szivárgásoknál is hatékonyan tudnának segíteni.

Jótékonysági szerencsekerekezést hirdettek meg péntek délutánra Kisteleken. A Sportcsarnok előtti téren felállított játékkal az önkéntes tűzoltókat támogatta mindenki, aki minimum ezerforintos adományért cserébe pörgetett egyet. Üres kézzel ráadásul senki nem távozott.

– Helyi vállalkozók, őstermelők és magányszemélyek ajánlották fel a nyereménytárgyakat, melyek összértéke meghaladja a százezer forintot – mondta el Remzső Fanni szervező. A polcokon ajándékutalványok, reklámpólók és dísztárgyak éppúgy voltak, mint helyben termett zöldségek.

– Természetes volt, hogy részt veszünk ezen az akción – mondta Bitó Lora. – A tűzoltók sokat tesznek értünk, ráadásul szabadidejükben. Megérdemlik, hogy támogassuk őket. Azt pedig fontosnak tartottam, hogy a gyerekek is lássák, hogy jót tenni jó.

A szerencsekerekezéssel a szervezők egy 400 ezer forint értékű légzőfelszerelés megvásárlását tűzték ki célul, mellyel a szén-monoxid-szivárgásoknál is hatékonyan tudnának segíteni. Ehhez várták a felajánlásokat, és már az első órában szép ütemben gyűltek a papírpénzek az erre a célra kikészített üvegben. Aki ezen a játékos délutánon nem tudott segíteni, az is csatlakozhat még a gyűjtéshez, az advent ideje alatt ugyanis a hotelben és az egyik kávézóban elhelyezett urnába is be lehet dobni azokat az adományforintokat, melyeket a Kisteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület kap majd meg.