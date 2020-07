Javítják az utakat Lelén + galéria

Az előzetes ígéreteknek megfelelően már javában folyik a szennyvízcsatornázás utáni úthelyreállítás garanciális javítás Maroslelén – győződtünk meg róla tegnap délután, amikor a falu polgármestere, Drimba Tibor körbevezetett bennünket.

Megírtuk, a helyreállításra az elmúlt években sok volt a panasz, az idei év elején azonban az önkormányzat ismét egyeztetett a kivitelező céggel. Ennek eredményeként, a lakók közreműködésével sikerült összeállítani egy hibalistát, aminek alapján a napokban megkezdődött a várva várt munka. Ez a falu területének mintegy 70 százalékát érinti.

A falu első embere elmondta, tapasztalatai szerint a kivitelezők alapos munkát végeznek. Bár a faluban voltak, akik – alaptalanul – arra számítottak, hogy az érintett utcák teljes aszfaltszőnyeget kapnak, a cég csak a kivitelezés nyomán megmaradt hibákat javítja, foltokban – de azt megfelelő, tartós technológiával. A polgármester azt is elmondta, hogy a munka befejezése a hónap végén várható, és azt is, hogy az önkormányzat csak akkor fogja átvenni az elkészült beruházást, ha annak minősége megfelelő.

Drimbától azt is megtudtuk, hogy a javítással párhuzamosan a Makói és a Béke utcában, ettől függetlenül, egy külön beruházás részeként aszfaltozás is folyik. Ez 17 millióba kerül, pályázati forrásból és részben önkormányzati önrészből készül, célja pedig a temető jobb megközelítése. – Adtunk be további 30 milliós értékben pályázatot az aszfaltozásból az előző ciklusban kimaradt, de alappal már rendelkező utcák burkolására is. Ez az első körben nem nyert, de reméljük, később sikerrel járt.