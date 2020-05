Javulnak a Csongrád megyei számok, de még mindig több véradóra lenne szükség

Csongrád megyében majdnem a koronavírus-veszélyhelyzet előtti szintet érték el a véradások az elmúlt héten.

Bár hullámzó volt a résztvevők száma, szombati napon kiejezetten jól sikerült. Ez azért is nagy szó, mert egy hete még 46 százalékos volt a heti visszaesés. A Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete bízik abban, hogy a következő időszakban megmarad a javuló tendencia, ami azért is fontos, mert a tervezett műtéteket újra elvégzik már a kórházakban és így a vérigény is újra nőtt.

Hét számai: terv:520 fő megjelent 486 fő. 93%

Május 18-a és május 24-e között 486 egészséges véradó ment el életet menteni! Eredetileg úgy tervezték, hogy erre a hétre 520 véradóra van szükség. Így a héten a visszaesés csak: -7 százalék volt! Bár a helyzet egyértelműen javulást mutat, még nem állt vissza a koronavírus-veszélyhelyzet előtti rend, így továbbra is arra kérnek minden egészséges Csongrád megyeit:

MENJEN VÉRT ADNI, HOGY

NE ALAKULHASSON KI VÉRHIÁNY!

A Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete ezeken az intézeti helyszíneken és időpontokban várja május 31-ig rendszeres, visszatérő és új véradóit:

SZEGED – Vérellátó Központ, Honvéd tér 4.:

Május 25. 11:00-18:00

Május 26. 11:00-18:00

Május 27. 11:00-18:00

Május 28. 11:00-18:00

Május 29. 11:00-18:00

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY – Vérellátó Osztály, Dr. Imre József utca 2.:

Május 25. 7:00-9:00

Május 27. 14:00-16:00

Május 28. 7:30-10:00

MAKÓ – Véradó Állomás, Kórház utca 2.:

Május 25. 8:00-11:00

SZENTES – Vérellátó Osztály, Sima Ferenc utca 44-58.:

Május 26. 7:30-12:00

Május 27. 7:30-12:00

Május 28. 14:00-17:00

A Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete ezeken a külső helyszíneken és időpontokban várja május 31-ig rendszeres, visszatérő és új véradóit:

Május 25. hétfő 10:00-19:00

Szentes, Legrand Faház

6600 Szentes, Ipartelepi út 12.

Május 26. kedd 14:00-18:00

Mindszent, Keller Lajos Művelődési Ház

6630 Mindszent, Szabadság tér 37.