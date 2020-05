Jelenleg nincsenek szúnyogok Szegeden

Idén már nem lehet légi szúnyoggyérítést végezni, marad tehát a földi kémiai és biológiai irtás. Szegeden ez utóbbi közel 10 éve sikerrel zajlik, ennek köszönhetően jelenleg nincs is mérhető számú vérszívó a városban. Egy esős nyár esetében azonban ez a módszer nem lesz elég a szúnyogok inváziója ellen.

Idén nyáron már nem láthatunk alacsonyan szálló repülőgépeket a város felett, pedig amikor a permetező gépek felbukkantak, annak a többség általában örült. A biológiai szúnyoggyérítés támogatását jelentette a légi irtás, amikor pedig a vérszívók nagy tömegben jelentek meg, ez volt a leghatékonyabb eljárás. Csakhogy a használt készítményt az Európai Unióban idén már nem engedélyezik, új pedig nincs.

-Szeged olyan szempontból előnyös helyzetben van, hogy a vízfelületeken alkalmazott biológiai gyérítés hatására a háromszáz nyilvántartott élőhelyen a szúnyogpete mennyisége erősen megcsappant, amelyből robbanásszerű rajzás már nem várható. – mondta el Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. – Így a csapadékos nyár szúnyogártalmát is jó eséllyel tudjuk kivédeni. Sajnos, azonban a környező települések határos területeiről az elégtelen védekezés miatt berepülő ártalommal számolni kell például Újszeged Szőreg és Tápé esetében – tette hozzá.

-Komolyabb ártalom akkor következhet be, ha az ártérben, hullámtérben hosszabb időn keresztül megmarad a víz. Ez a közepes, 550 centiméter fölötti árhullámok esetében feltölti a kubikgödör rendszert, mely az árhullám levonultával is víz alatt marad, ideális, tószerű élőhelyet biztosítva a szúnyoglárva fejlődéshez – magyarázta Makrai László. – Ezekben a vizekben, mivel időszakosak, nincs magasabb rendű élővilág, így például halivadék sem, amely elfogyasztaná a lárvákat. Ezért tudnak a szúnyogok ilyen élőhelyeken tömegesen szaporodni.

Mivel ezen a vízfelületek megközelíthetetlenek, így semmilyen kezelés nem alkalmazható. A lombfelület lezárja a felületet, a permetszer nem tud lejutni a vízfelszínre. Egyedül a jéggranulátumba fagyasztott biológia hatóanyag üti át nagyobb tömege miatt a fák lombját, de ez készítmény nincs engedélyeztetve Magyarországon. A granulált növényi hordozóban alkalmazott biológiai készítmény engedélyezett, de igen könnyű, és drága, biológiai hatásfoka pedig nagyságrendekkel alacsonyabb a folyékony szernél, így többet kell egységnyi felületre kijuttatni.

A tömeges, ártérről származó ártalom estén a légi gyérítés a maga taglózó hatásával nagyon hatékony, viszont drasztikus és nem szelektív, vagyis nem kímél semmilyen más rovarfajt sem. Ezért is került betiltásra. – A földi kémiai gyérítés, azaz a füstködös eljárás is ugyanezen hatóanyaggal dolgozik, de ez egy korlátolt, inkább vonalszerű, mint területszerű lefedettséget ad, így csupán napi néhány tíz hektáron képes visszaszorítani a szúnyogpopulációt, ami néhány utcahosszat jelent csupán – tette hozzá az ügyvezető igazgató.

Szerencsére idén nem volt még közepes nagyságú árhullám sem a Tiszán, az ártér tehát még csak nem is nedves, onnan nem várható szúnyogártalom. Jelenleg szárazság is van, így gyakorlatilag az egyetlen hely, ahol most biológiai lárvagyérítést kell végezni, az a gyálaréti „Dögtisza” vagy Fertő holtága. – Tavaly is ez a felület vitte el az irtási költség 60 százalékát, gyakorlatilag ez a legfertőzőbb rész Szeged tekintetében – mondta el Makrai László. – A lárva-monitoringon felül a kifejlett, repülő példányokat is mérjük a város 20 pontján végzett heti csípésszámlálással, mely nulla körül van. Vagyis a város egy pontján sincs szúnyogártalom tette hozzá.