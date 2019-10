A vásárhelyi Szabó Klára Petra eddigi képzőművészi pályafutása egyik csúcsának tekinti, hogy megkapta az idei Vásárhelyi Őszi Tárlat fődíját, a Tornyai-plakettet. Az alkotómunka mellett régi ruhákat gyűjt, és szeret éjszaka biciklizni, mert „kifújja a fejéből a gondolatokat a szél”.

Pályafutás



Szabó Klára Petra saját fotóiból kiindulva élményeit akvarellsorozatokban és animált videómunkákban dolgozza fel, és kísérletezik a termofestékkel. Központi témája az ember: barátok, ismerősök és szűkebb környezete. Több budapesti és külföldi egyéni kiállítása volt az elmúlt években, és számos külföldi programon vett részt, például Japánban és Dél-Koreában. A Vásárhelyi Őszi Tárlaton eddig 8 elismerést kapott, idén a fődíjat.

– Nehéz szavakba önteni, mit jelent számomra a Tornyai-­plakett. Csak azt mondhatom, álom, gyermekkori álmom valósult meg, és 12 év alatt már a nyolcadik díj, amelyet az Vásárhelyi Őszi Tárlaton kaptam. A Tornyai-plakett minden művésznek sokat jelent, nekem is – mondta a vásárhelyi képzőművész, Szabó Klára Petra, az idei fődíjas. Hozzátette: örül a díjaknak, mert visszajelzések, hogy jó úton jár.

Szülei támogatták

– Mindig volt kézügyességem, és a szüleim támogattak abban, hogy fejlesszem magam. Amikor 4 évesen elvittek az őszi tárlatra, minden új volt, például hogy a termek tele voltak képekkel. A teremőr néninek azt mondtam, ha nagy leszek, én is kiállítok majd itt, és rajzoltam is neki valamit – emlékezett a kezdetekre Szabó Klára Petra. Első műve egy sorozat volt, amelyet az egyetemi évek alatt kezdett „gyártani”: minden héten megfestett saját fotó alapján egy olyan járókelőt, akinek a ruházata megfogta, azt érdekesnek találta. Ezt 2 évig csinálta, és ebből a sorozatból nyílt kiállítása a kortárs művészetet felkaroló Viltin Galériában.

A termofesték

– Azóta is minden héten festek, termékeny művésznek számítok. Rezidenciaprogramokon sokszor jártam külföldön – folyamatosan pályázok –, és mindenütt igyekszem újat tanulni, gyarapítani, fejleszteni tudásom. Japánban és Dél-Koreában azt láttam, hogy nagyszerűen ötvözik a hagyományos és az új technikákat. Magam is szeretek kísérletezni, például a termofestékkel – sorolta Petra. Elárulta: két olyan munkája van, amire nagyon büszke. A fekete kockákat, dobozokat ábrázoló Cím nélkül című volt az első termofestékes alkotása, a másik pedig a Gyűjtő című sorozat. – Teljesen különbözőek, de mindkettőt erősnek érzem – mondta. Hozzátette: az alkotás tölti ki az életét, az a nagy szerelem.

– A hőre „működő” termo­technika izgalmas, nagy lehetőségeket rejt. Tavaly Svédországban voltunk Szvet Tamással, ott is dolgoztam vele, és sikerült festéket is vásárolnom. A fekete dobozok készítésekor még az amerikai gyártóval voltam kapcsolatban – itthon nem kapható –, és mivel vegyszernek minősül, a postaköltség szinte annyiba került, mint a termék, amely nagyon drága – mesélte Szabó Klára Petra.

Ruhák és biciklizés

Eddig festészetről, művészetről beszélgettünk, de kiderült, van még, amivel szívesen foglalkozik, kiszakítja ebből a számára egyébként kedves világból.

– Szeretek kerékpározni, egyedül és főleg éjszaka, akkor kihalt, csendes a város. Teljesen kikapcsolja az agyamat, a szél kifújja belőle a gondolatokat, a gondokat. Kedvencem a Zrínyi utca, amely nyáron végig virág­illatot áraszt – közölte Petra. A régi, vintage típusú ruhákat is kedveli, már majdnem 50 darabos a gyűjteménye.

– Most is egy 60-as évekbeli japán darabot viselek – mondta.

– Vannak ötleteim, szeretnék nagy méretű műveket is csinálni, és lassan készülök a 2020-as önálló kiállításra, amire Tornyai-plakettesként nyílik lehetőségem. Főként új művekkel, alkotásokkal akarok jelentkezni. A termofestékkel is könnyebb lesz télen dolgozni, mert most nyáron – mikor tárlatra készültem – a meleg miatt nem láttam, mit festek, ezért jégakkut kellett használni – árult el egy kulisszatitkot Szabó Klára Petra.

Jó hazajönni

– Szeretek utazni, de jó hazajönni, megérkezni Vásárhelyre. Szeretek itt lakni, mert minden adott az alkotáshoz – jó a rezgése a városnak. Nincs rohanás, mindenre jut idő: dolgozni, beszélgetni és biciklizni. Érzem az emberek szeretetét, azt, hogy elismert tagja vagyok ennek a közösségnek – mondta zárásként Petra.